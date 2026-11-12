Kapitalmärkte

EU-Parlament stimmt gegen neue Schutzregeln für Kleinanleger

Mehr Infos zu Finanzprodukten sollten Anlegern helfen. EU-Abgeordnete lehnten neue Regeln aber ab - sie sehen zu viel Bürokratie und zu wenig Schutz. Was hinter dem überraschenden Nein steckt.

Eigentlich galt die Zustimmung zu neuen Schutz- und Transparenzregeln für Kleinanleger im EU-Parlament als Formalie. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Eigentlich galt die Zustimmung zu neuen Schutz- und Transparenzregeln für Kleinanleger im EU-Parlament als Formalie. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Das Europäische Parlament hat überraschend gegen neue Schutz- und Transparenzregeln für Bürgerinnen und Bürger gestimmt, die ihr Geld anlegen wollen. Eigentlich hatten sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten im Dezember 2025 auf die Änderung von mehreren entsprechenden EU-Richtlinien geeinigt. Parlamentarier kritisieren etwa, dass das Paket neue Bürokratie und Vorgaben für Finanz- und Versicherungsberater schaffe, ohne den Anlegerschutz zu verbessern. 

Mit einer knappen Mehrheit von 300 zu 286 Stimmen lehnten die Abgeordneten das Verhandlungsergebnis nun ab. Vor allem Linke, Grüne und Sozialdemokraten stimmten dagegen, aber auch Teile der anderen Fraktionen. Eigentlich galt die Zustimmung im Parlament als Formalie. Der Gesetzesvorschlag ist mit der Ablehnung aber nicht ganz vom Tisch. Noch steht eine Abstimmung im Rat der Mitgliedstaaten dazu an. Möglich wäre, Änderungen am Text auszuhandeln.

Parlamentarier verteidigen Entscheidung

Der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, René Repasi, erklärte die Ablehnung im Parlament so: «Statt klarer und verständlicher Informationen wären Verbraucherinnen und Verbraucher mit zusätzlichen Angaben zu Kosten und Finanzprodukten überladen worden.» Er kritisierte auch, dass ein von der Kommission vorgeschlagenes Provisionsverbot nicht mit in die neuen Regeln aufgenommen worden war. Hintergrund ist, dass Vermittler von Finanzprodukten teils Geld von den Versicherungen und Banken erhalten. Verbraucherschützer sehen dadurch die Gefahr von Interessenkonflikten. 

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Der CSU-Abgeordnete Markus Ferber stellte klar: «Das ist kein Votum gegen Kleinanleger.» Die Strategie sollte mehr Europäer an die Kapitalmärkte bringen, doch der Kompromiss hätte das aus seiner Sicht nicht geleistet. «Wenn wir es mit Vereinfachung ernst meinen, können wir nicht gleichzeitig immer neue Regulierungsschichten hinzufügen», so Ferber. Die Kommission müsse «zurück ans Reißbrett» und einen neuen Ansatz liefern. Bewahren sollte sie laut Ferber den leichteren Zugang zum Status des professionellen Kunden und neue Regeln für Finanz-Influencer.

Neue Vorgaben zu Informationsblättern für bestimmte Anlage- und Versicherungsprodukte nahmen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dagegen in einer separaten Abstimmung an.

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Die EU will, dass mehr Bürgerinnen und Bürger an den Finanzmärkten investieren, statt das Geld auf dem Sparbuch zu horten, etwa, damit es in Verteidigungsausgaben, Infrastrukturprojekte, Digitalisierung und Umweltschutz fließen kann. Angaben der Kommission zufolge liegen rund 10 Billionen Euro Ersparnisse von Bürgerinnen und Bürgern in der EU auf der Bank.

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