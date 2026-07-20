Wettbewerb

EU vermutet Preisabsprachen bei Bauchemie-Herstellern

Gab es Absprachen zu Preisen in der Bauchemie? Die EU-Kommission prüft mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht. Dabei geht es auch um Deutschland.

Zement, Beton und Mörtel sind wichtige Baustoffe. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Zement, Beton und Mörtel sind wichtige Baustoffe. (Symbolbild)

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission verdächtigt mehrere Hersteller von Bauchemikalien, Preiserhöhungen bei Chemikalien für Zement, Beton und Mörtel abgesprochen und so möglicherweise gegen europäisches Kartellrecht verstoßen zu haben. Sie sollen sich nach vorläufigen Erkenntnissen in den Jahren 2021 und 2022 darüber abgestimmt haben, wie man Preiserhöhungen in Pressemitteilungen der Branchenverbände in Deutschland, Frankreich und Spanien rechtfertigen könnte, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damals seien die Rohstoffpreise unter anderem wegen der Covid-19-Pandemie und Russlands Angriff auf die Ukraine gestiegen.

In Deutschland geht es demnach um die Unternehmen Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika sowie den Branchenverband Deutsche Bauchemie. Wie Unternehmen und die entsprechenden Verbände in Spanien und Frankreich sollen sie künftige Preisanstiege für chemische Zusatzstoffe und Zusatzmittel abgestimmt haben. 

Preise wirken sich auf Baukosten aus

Die Zusatzstoffe werden nach Angaben der EU-Kommission vor allem eingesetzt, um die Herstellungsprozesse und die Leistungsfähigkeit von Zement zu verbessern. Chemische Zusatzmittel werden demnach Beton und Mörtel beigemischt, um deren Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit zu erhöhen. Die Preise von Zement, Beton und Mörtel haben demnach unmittelbar Einfluss auf die Baukosten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die EU-Kommission informierte die Beteiligten darüber, was ihnen vorgeworfen wird. Sie können nun auf diese vorläufige Auffassung reagieren und ihre Sicht darlegen. 

Geldbuße denkbar

Kommt die EU-Kommission abschließend zum Ergebnis, dass ausreichend Beweise für einen Verstoß vorliegen, kann sie diesen untersagen und Geldbußen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des jeweiligen Unternehmens verhängen. Für den Abschluss der Untersuchung gibt es keine gesetzliche Frist. Im Oktober 2023 hatte die Behörde Geschäftsräume von Unternehmen der Bauchemikalienbranche in mehreren Mitgliedstaaten überprüfen lassen. 

Die Brüsseler Behörde soll unter anderem sicherstellen, dass Unternehmen den Wettbewerb im Binnenmarkt nicht durch wettbewerbswidrige Absprachen oder Missbrauch von Marktmacht verfälschen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pinkeln für Beton - Forscher sammeln Urin von Campern
Alternative zu Zement

Pinkeln für Beton - Forscher sammeln Urin von Campern

Urin als nachhaltige Alternative für Zement? Daran forscht ein Team der Universität Stuttgart. Für ihre nächsten Schritte brauchen sie allerdings hunderte Liter Harn - und arbeiten mit neuen Quellen.

27.01.2026

Brüssel leitet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse ein
Untersuchung der EU-Kommission

Brüssel leitet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse ein

Haben sich Deutsche Börse und der US-Konkurrent Nasdaq im Geschäft mit Finanzinstrumenten über Marktaufteilung und Preise abgesprochen? Das prüft die EU-Kommission. Die Vorwürfe reichen weit zurück.

06.11.2025

Illegale Absprachen: Sennheiser muss Millionenstrafe zahlen
Kartellamt

Illegale Absprachen: Sennheiser muss Millionenstrafe zahlen

Viele große Musikerinnen und Musiker nutzen die in Deutschland entwickelten Kopfhörer von Sennheiser. Bei den Ladenpreisen habe der Hersteller aber rechtswidrig hochgehalten, urteilt das Kartellamt.

07.05.2025

Freiheitsstatue fußt auf hessischem Zement
USA und Hessen

Freiheitsstatue fußt auf hessischem Zement

Lahnmarmor aus Villmar und Zement aus Mainz-Amöneburg: Hessische Baumaterialien stecken in zwei der weltweit bekanntesten Bauwerke in New York.

05.11.2024

MBCC-Gruppe: Die ehemalige BASF-Bauchemie geht an den Sika-Konzern
Regionale Wirtschaft

MBCC-Gruppe: Die ehemalige BASF-Bauchemie geht an den Sika-Konzern

Ein Wettbewerber aus der Schweiz übernimmt große Teile des Mannheimer Unternehmens MBCC. Manager Hendrik Heising erklärt, warum das eine gute Nachricht ist.

03.05.2023