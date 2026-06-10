Lebenswerk

Europäischer Erfinderpreis für deutschen Elektroingenieur

Mehr Strom, weniger Verluste: Rainer Marquardts Technologie sorgt weltweit für effiziente Energieübertragung. Für sein Lebenswerk erhält er nun den Europäischen Erfinderpreis.

Bereits 2001 hatte Leistungselektronik-Forscher Rainer Marquardt das erste Patent für seinen Converter angemeldet. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Bereits 2001 hatte Leistungselektronik-Forscher Rainer Marquardt das erste Patent für seinen Converter angemeldet. (Symbolbild)

München (dpa/lby) - Der in Bayern lehrende Elektroingenieur Rainer Marquardt ist mit dem Europäischen Erfinderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der von ihm entwickelte Modulare Mehrpunkt-Converter (MMC) gilt als Durchbruch auf dem Gebiet der Leistungselektronik, wie das Europäische Patentamt mitteilte. 

Modularer Konverter 

Seit 1999 forscht Marquardt an der Universität der Bundeswehr München. Konverter können Stromart, Spannung oder Leistung umwandeln. Im Vergleich zu klassischen Umrichtern sind die von Marquardt entwickelten MMC laut EPA modular aufgebaut und können unter anderem sehr viel höhere Stromleistungen verarbeiten als frühere Modelle. Zudem sind sie technisch einfach gehalten. 

Verleihung im Juli 

Marquardt hatte 2001 das erste Patent für den MMC angemeldet. Der Europäische Erfinderpreis wird jedes Jahr in mehreren Kategorien verliehen. Der Festakt findet am 2. Juli in Berlin statt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Artemed-Chef Rainer Salfeld stirbt bei Flugzeugabsturz über dem Limburgerhof
Unglück

Artemed-Chef Rainer Salfeld stirbt bei Flugzeugabsturz über dem Limburgerhof

Ein Unglück in der Pfalz erschüttert die Artemed-Gruppe. Rainer Salfeld kam ums Leben, nun soll sein Lebenswerk weitergeführt werden.

21.05.2026

Söders CSU setzt auf Dobrindt, Bär und Rainer
Regierungsbildung

Söders CSU setzt auf Dobrindt, Bär und Rainer

Lange war gerätselt worden, wer im neuen Bundeskabinett welchen Posten bekommen soll. Nun gibt es Stück für Stück Klarheit. Unter den CSU-Kandidaten ist auch ein weitgehend Unbekannter.

28.04.2025

Telekommunikation

O2-Handymast versorgt sich selbst mit Strom

Die Telekommunikationsfirmen bauen ihre Handynetze zügig aus, auch abseits von Siedlungen sollen Funkanlagen entstehen. Aber wie werden die Handymasten mit Strom versorgt? O2 geht ungewöhnliche Wege.

23.02.2024

Telekommunikation

O2-Handymast versorgt sich selbst mit Strom

Die Telekommunikationsfirmen bauen ihre Handynetze zügig aus, auch abseits von Siedlungen sollen Funkanlagen entstehen. Aber wie werden die Handymasten mit Strom versorgt? O2 geht ungewöhnliche Wege.

23.02.2024

Opernintendant

Theaterpreis: Klaus Zehelein für Lebenswerk geehrt

Einmal im Jahr kommen die Theaterschaffenden zusammen, um besondere künstlerische Leistungen zu würdigen. Nun wurde der Deutsche Theaterpreis zum zweiten Mal in Hamburg verliehen.

26.11.2023