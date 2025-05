EZB-Präsidentin will stärkeren Euro als Antwort auf Trump

Berlin (dpa) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht im Zollstreit mit den USA eine große wirtschaftliche Bedrohung und plädiert für einen stärkeren Euro. Die seit Jahrzehnten bestehende Weltordnung werde derzeit «bis in ihre Grundfesten erschüttert», sagte Lagarde in einer Rede an der Hertie School in Berlin.