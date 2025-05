Fahrgäste von dreckigen Zügen und wenigen Toiletten genervt

Teuer und nötig: Öffentliche Toiletten in Städten

Ein dringendes Bedürfnis in der Frankfurter City konnte bisher schnell zu einem Problem werden. Der Mangel an frei zugänglichen Toiletten soll mit einer Millionen-Investition behoben werden. Helfen soll zudem ein andernorts in Hessen erprobtes Konzept.