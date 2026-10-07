Cybercrime

Festnahme im Ausland – NRW gelingt Schlag gegen Qilin-Gruppe

Monatelange Ermittlungen, internationale Zusammenarbeit und schließlich der Zugriff: Wie Ermittler aus NRW die Qilin-Gruppe infiltrierten - und jetzt eine Festnahme vermelden können.

Im Ausland wurde ein Mitglied der Hackergruppe Qilin festgenommen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Im Ausland wurde ein Mitglied der Hackergruppe Qilin festgenommen. (Symbolbild)

Düsseldorf (dpa) - Sicherheitsbehörden haben nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Ausland ein Mitglied der russischen Hackergruppe «Qilin» festgenommen. Dabei handele es sich um eines der bekanntesten und aggressivsten Hacker-Netzwerke weltweit, berichtete das NRW-Innenministerium. Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes und der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) hätten die Hackergruppe zuvor infiltriert und monatelang beobachtet, hieß es in einer Medieneinladung. Nähere Einzelheiten wollen der NRW-Innenminister und der NRW-Justizminister am Nachmittag mitteilen.

Nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ) wurde der Mann, ein Russe, von der japanischen Polizei festgenommen und bereits an deutsche Behörden überstellt. Die FAZ berichtet unter Berufung auf japanische Medien, dass der Festgenommene unter anderem hinter einem Ransomware-Angriff auf ein deutsches Logistikunternehmen stecke.

Dem FAZ-Bericht zufolge sei der Mann bereits im Mai in Osaka festgenommen worden. «Die Überstellung erfolgte nun am vergangenen Wochenende auf Ersuchen der deutschen Seite», berichtete die Zeitung weiter.

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