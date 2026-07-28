Stopbars dauerhaft in Betrieb

Flughafencheck: München am sichersten

Tokio-Haneda als mahnendes Beispiel: Wie beleuchtete Stopbars schwerste Unfälle verhindern – und wo deutsche Flughäfen noch nachbessern müssen.

Die Vereinigung Cockpit lobt den Flughafen München für seine Sicherheitstechnik. Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Vereinigung Cockpit lobt den Flughafen München für seine Sicherheitstechnik.

Frankfurt/Main (dpa) - München ist in den Augen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wieder der sicherste Flughafen in Deutschland. Entscheidend für die Rückkehr auf den ersten Platz sei der nunmehr dauerhafte Betrieb von Lichtanlagen an Zufahrten der Start- und Landebahnen. 

Ganztägig beleuchtete Stopp-Leisten im Boden sind in den Augen der Piloten ein wichtiges Mittel, um Zusammenstöße zwischen den Flugzeugen und anderen Fahrzeugen zu vermeiden. Die Stopbars bildeten die «letzte Sicherheitsbarriere vor einer aktiven Start- oder Landebahn» und sollen nach Vorgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) unabhängig von Wetter und Sichtverhältnissen dauerhaft genutzt werden.

Es ist noch Luft nach oben 

«Leider verzichten viele Flughäfen aus Kostengründen weiterhin auf den durchgehenden Betrieb», sagt der Leiter der VC-Arbeitsgruppe zur Flughafensicherheit, Sven Graßmück. Dass es auch anders gehe, zeigten die Flughäfen Zürich und Genf, wo Stopbars bereits an allen Aufrollwegen rund um die Uhr genutzt würden.

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Mahnendes Beispiel für schwere Unfälle ist der katastrophale Zusammenstoß zweier Flugzeuge zum Jahresbeginn 2024 in Tokio-Haneda. Dort waren die vorhandenen Stopp-Leisten zum Unfallzeitpunkt defekt. Fünf Menschen starben an Bord einer Maschine der Küstenwache, während Besatzung und Passagiere eines Airbus-Jets der Japan Airlines dem Flammeninferno lebend entkommen konnten.

Alle Flughäfen sicher genug

Der vorherige Spitzenreiter Leipzig rutschte in der laufenden Auswertung auf Platz 2. Grundsätzlich sind nach Einschätzung der VC sämtliche deutschen Flughäfen sicher genug für den Passagierflugbetrieb. Die Einhaltung und Kontrolle der internationalen Vorschriften sei Sache der Aufsichtsbehörden. Beim Streben nach größtmöglicher Sicherheit gebe es aber fast immer Verbesserungsbedarf, sagt die Vereinigung.

Am Ende der Sicherheitstabelle löste Rostock-Laage den Flughafen Lübeck ab. Den Piloten missfiel, dass sie in Rostock nicht zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen werden. Lübeck hatte diesen Wunsch umgesetzt. 

Die Arbeitsgruppe der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Später sind auch Regionalflughäfen aufgenommen worden. Seit 2024 sind zudem Kollegen aus der Schweiz beteiligt.

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