Zahlen für den April

Frankfurter Flughafen leidet unter Streiks bei Lufthansa

Rund eine halbe Million Passagiere weniger: Streiks bei Lufthansa ließen die Zahlen am Frankfurter Flughafen im April deutlich sinken. Auch das Fracht-Volumen ging zurück.

Weniger Passagiere und Fracht: Lufthansa-Streiks treffen Flughafen Frankfurt. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Weniger Passagiere und Fracht: Lufthansa-Streiks treffen Flughafen Frankfurt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Sechs Streiktage bei der Lufthansa haben den Frankfurter Flughafen im April rund eine halbe Million Passagiere gekostet. Der Betreiber Fraport registrierte für den Monat etwa 4,8 Millionen Passagiere und damit einen Rückgang um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Flugbewegungen gingen um 11,6 Prozent auf 34.623 Starts und Landungen zurück, wie der MDax-Konzern mitteilte. Eine kleine Rolle spielten auch die Osterferien, die 2026 nicht komplett in den April fielen wie im Vorjahr. 

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Auch das Fracht-Volumen litt unter den Arbeitsniederlegungen der Piloten und Flugbegleiter. Die Ladung sank um 0,6 Prozent auf 168.526 Tonnen. Es fehlten die Beilademöglichkeiten in den Lufthansa-Passagiermaschinen. Zudem hatten die Piloten auch die Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo bestreikt. Weniger Flüge und Passagiere bedeuten für den Flughafen geringere Einnahmen.

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