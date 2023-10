Gewerkschaft kündigt Aktionen für Brückenstrompreis an

Hannover (dpa) - Die Gewerkschaft IG BCE erhöht den Druck auf die Politik, einen Industriestrompreis einzuführen. «Worte, Papiere und allgemeine Bekundungen sind genug gewechselt. Jetzt geht es in die weitere Mobilisierung der Beschäftigten», kündigte der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis am Samstag an. Die Gewerkschaft zeigte sich enttäuscht, dass der sogenannte Brückenstrompreis nicht auf der Tagesordnung im Berliner Koalitionsausschuss am Freitag gestanden habe.