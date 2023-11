Gewerkschaft: Überlastung in Küchen und Gaststuben beenden

Bremen (dpa) - Die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in Hotels, Gaststätten und Bäckereien sollten aus Sicht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) deutlich verbessert werden. Man brauche ein «Umdenken und Umlenken», sagte der Vorsitzende Guido Zeitler der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist ein fatales Signal, dass im Lebensmittelhandwerk oft mehr als 40 Prozent der Jugendlichen ihre Ausbildung abbrechen, in den Gastro-Küchen sogar jeder Zweite», warnte Zeitler vor dem an diesem Montag beginnenden NGG-Gewerkschaftstag in Bremen.