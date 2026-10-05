Grüne kritisieren Stellenabbau bei Betriebsprüfern

Berlin (dpa) - Die Grünen im Bundestag befürchten, dass ein geplanter Stellenabbau bei den Bundesbetriebsprüfern die Aufdeckung von Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften erschwert. «Es ist komplett unsinnig, dass die Bundesregierung ausgerechnet auch dort sparen will, wo sich die Stellen um ein Vielfaches rechnen - bei den Bundesbetriebsprüfern», sagte die Finanzpolitikerin Katharina Beck der Deutschen Presse-Agentur. Das verschärfe die Haushaltslage und verschlechtere die Situation bei den Betrieben, die häufig unter verspäteten und sich lange hinziehenden Prüfungen litten.

Dabei lohne sich gerade hier jede Stelle auch finanziell - denn pro Betriebsprüfer, der gemeinsam mit den Ländern Prüfungen durchführe, nehme der Staat im Schnitt fast neun Millionen Euro ein. Tatsächlich weist die Bundesregierung für das vergangene Jahr ein «steuerliches Mehrergebnis» von 4,37 Milliarden Euro aus. Wie aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage weiter hervorgeht, waren beim Bundeszentralamt für Steuern im gleichen Zeitraum 492 Betriebsprüferstellen besetzt.

Beck: Zu wenig Personalpower für Cum-Cum-Aufdeckung

Deren Arbeit unterstützt demnach auch die «Aufdeckung oder steuerliche Würdigung» von Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäften. Dabei geht es um Steuerbetrug, der auf dem Hin- und Herschieben von Aktien rund um den Dividendenstichtag beruht. Bei Cum-Ex-Geschäften ließen sich Beteiligte Kapitalertragsteuern auf Dividenden erstatten, die nie gezahlt worden waren. Bei den international komplexeren Cum-Cum-Geschäften wurde die eigentlich fällige Kapitalertragsteuer von vornherein umgangen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.