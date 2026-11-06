Prozess um VW-Affäre

Haftbefehl gegen Angeklagten im VW-Dieselprozess erlassen

Die juristische Aufarbeitung der VW-Dieselaffäre ist elf Jahre nach Bekanntwerden nicht beendet. Haftbefehle gab es aber schon lange nicht mehr. Der aktuelle Fall hat auch einen anderen Hintergrund.

Gegen einen Angeklagten in einem Betrugsprozess zur VW-Affäre ist Haftbefehl erlassen worden. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Gegen einen Angeklagten in einem Betrugsprozess zur VW-Affäre ist Haftbefehl erlassen worden. (Archivbild)

Braunschweig (dpa) - Im gerade begonnenen Betrugsprozess zum VW-Dieselskandal ist Haftbefehl gegen einen der drei Angeklagten erlassen worden. Der Mann wurde nach dem zweiten Verhandlungstag verhaftet, um die Durchführung des Verfahrens zu sichern, wie das Landgericht Braunschweig mitteilte. Der 66-Jährige habe gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt.

Zum geplanten Prozessauftakt am Montag konnte die Anklage nicht verlesen werden, weil einer der drei Angeklagten aus gesundheitlichen Gründen fehlte. Der Vorsitzende Richter sagte dazu, dass der Betroffene aus Sicht des Gerichts nicht ausreichend entschuldigt gewesen sei. Zum zweiten Versuch am Donnerstag erschien der Mann in zwar Braunschweig, beschwerte sich aber massiv beim Gericht.

Beschuldigter geht bei Anklage durch den Gerichtssaal 

Die Verlesung der Anklage verfolgte der Mann gehend im Gerichtssaal. Sitzen oder Liegen bereite ihm zu große Schmerzen, sagte er zur Begründung. Er betonte mehrfach, dass das bevorstehende Verfahren mit etwa 150 Verhandlungstagen eine massive Belastung für ihn sei. Ein Arzt habe ihm mit einem Attest eine Reiseunfähigkeit bescheinigt. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Vorsitzende Richter sagte, dass die vorgelegten Papiere das Fehlen des Angeklagten zum Prozessauftakt nicht ausreichend entschuldigen. Er kritisierte den Angeklagten auch dafür, anderen Verfahrensbeteiligten nicht Bescheid gegeben zu haben. Der erste Prozesstag war nach einiger Wartezeit abgebrochen worden.

Vierter größerer Betrugsprozess startet mit Verzögerung 

In dem vierten größeren Braunschweiger Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre sind drei frühere Führungskräfte angeklagt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, die illegale Abschalteinrichtung mitentwickelt zu haben beziehungsweise nicht gegen die Weiterentwicklung der Software eingeschritten zu sein. Für das Verfahren sind etwa 150 Verhandlungstage bis Ende 2028 geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess um VW-Dieselaffäre gegen fünf Angeklagte eröffnet
Landgericht Braunschweig

Prozess um VW-Dieselaffäre gegen fünf Angeklagte eröffnet

2015 wurde der VW-Dieselskandal bekannt – aber die juristische Aufarbeitung beschäftigt Gerichte weiter. In Braunschweig beginnt ein Prozess, bei dem allein die Verlesung der Vorwürfe Stunden dauert.

14.04.2026

Angeklagter in Klinik: VW-Dieselprozess verzögert
VW-Dieselskandal

Angeklagter in Klinik: VW-Dieselprozess verzögert

Zur juristischen Aufarbeitung des VW-Dieselskandals beginnt in Braunschweig ein riesiges Verfahren. Der Auftakt verläuft aber nicht nach Plan.

13.11.2025

Emotionale Schlussworte im Betrugsprozess zur Dieselaffäre
VW-Dieselaffäre

Emotionale Schlussworte im Betrugsprozess zur Dieselaffäre

Mit ihren letzten Worten haben die vier angeklagten früheren Manager und Ingenieure von VW ihre Sicht auf die Dieselaffäre geschildert. Damit ist in dem riesigen Prozess nur noch ein Punkt offen.

16.05.2025

Nach fast vier Jahren: Das letzte Wort im VW-Dieselprozess
VW-Dieselaffäre

Nach fast vier Jahren: Das letzte Wort im VW-Dieselprozess

Lässt sich die strafrechtliche Verantwortung für die VW-Dieselaffäre fast zehn Jahre nach dem Auffliegen des Skandals noch klären? Im großen Braunschweiger Betrugsprozess steht ein Urteil kurz bevor.

15.05.2025

Autobauer

Kein Ende in Sicht - VW-Dieselprozess bleibt zäh

Mit großen Erwartungen wurde auf den Betrugsprozess zur Dieselaffäre bei VW gewartet. Nach zwei Jahren Verhandlung in Braunschweig fällt die Bilanz ernüchternd aus.

15.09.2023