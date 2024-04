Heil: «Job-Turbo» für Geflüchtete läuft auf Hochtouren

Berlin (dpa) - Arbeitsminister Hubertus Heil erwartet einen verstärkten Eintritt von ukrainischen Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt. «Der "Job-Turbo" läuft auf Hochtouren», sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt sei wichtig sowohl für die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung als auch für die Betroffenen. In Arbeit gebracht worden seien seit Kriegsbeginn etwa 160.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer.