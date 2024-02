Hubertus Heil ist unzufrieden mit der Integrationsquote

Berlin (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat Unternehmen dazu aufgefordert, mehr Geflüchtete wie etwa aus der Ukraine in Arbeit zu bringen. «Ich bin nicht zufrieden mit den Integrationsquoten, die wir haben», sagte Heil bei Gesprächen mit Ukrainerinnen in Anstellung bei einem Rewe-Markt in Berlin. Heil warb um Geduld: «Wir brauchen ein bisschen Zeit, um auch Erfolge zu haben.»