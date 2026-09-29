Schokolade

Heißer Sommer, hohe Preise: weniger Lindt-Schokolade gekauft

Wegen hoher Preise und heißem Wetter greifen viele seltener zu Schokolade. Lindt & Sprüngli korrigiert deshalb die Umsatzprognose nach unten.

Verbraucher zögern im heißen Sommer bei Schokolade. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Verbraucher zögern im heißen Sommer bei Schokolade. (Archivbild)

Kilchberg (dpa) - Heiße Sommer, hohe Preise: Das schränkt laut Herstellern den Schokoladenkonsum ein. Der Schweizer Konzern Lindt & Sprüngli muss seine Umsatzprognose nach unten anpassen. Statt mit vier bis sechs Prozent Wachstum rechnet er jetzt nur noch mit höchstens zwei Prozent Wachstum, wie das Unternehmen in Kilchberg bei Zürich mitteilt. 

«Hohe Preissensibilität» nennt Lindt die Tatsache, dass Verbraucher eher verzichten, wenn die Preise hoch sind. Deshalb sei das Auftragsvolumen vor allem in Deutschland, der Schweiz und Österreich unter den Erwartungen geblieben. Zudem habe die extreme Hitze diesen Sommer in Europa den Umsatz der gesamten Schokoladenindustrie gebremst. 

Der Konzern reagiert darauf mit teilweise niedrigeren Preisen und Rabattaktionen. Die bekannten Schoko-Weihnachtsmänner von Lindt werden hierzulande derzeit etwas günstiger angeboten als Ende 2025. Der Preis für die 70-Gramm-Variante sank von 3,99 auf 3,69 Euro. An seinem Geschäft in Düsseldorf warb Lindt in den vergangenen Wochen mit großen Aufstellern für Preissenkungen. Tafeln der Produktlinie Excellence waren von 4,99 auf 2,99 Euro reduziert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Für das kommende Jahr rechnet das Schweizer Traditionsunternehmen mit tieferen Kakaopreisen. Es will weitere Kosten einsparen, mehr in seine Marken investieren, neue Produkte auf den Markt bringen und verspricht «eine angepasste Preisstrategie». Lindt produziert mit einer Belegschaft von weltweit gut 15.000 Mitarbeitenden an zwölf Standorten in Europa und den USA und hat 650 eigene Shops. Der Umsatz der Gruppe lag 2025 bei 5,9 Milliarden Franken (gut 6,2 Mrd. Euro).

Schokolade verteuerte sich in den vergangenen Jahren deutlich. Laut Statistischem Bundesamt war eine Tafel Schokolade im August im Schnitt 69 Prozent teurer als 2020. Grund waren befürchtete Ernteausfälle in Westafrika durch Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. Hersteller und Händler gaben die gestiegenen Rohstoffkosten an Kunden weiter. Zu Jahresbeginn sanken die Rohkakaopreise an den Börsen wieder deutlich, weil mehr Kakao geerntet wurde. Daraufhin senkten große Lebensmitteleinzelhändler die Verkaufspreise zahlreicher Eigenmarkenprodukte wieder.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lindt senkt Preise einzelner Schokoladenprodukte
Preise

Lindt senkt Preise einzelner Schokoladenprodukte

Wegen der hohen Preise ist vielen Verbrauchern die Lust auf Schokolade etwas vergangen. Aber Kakao ist zuletzt wieder deutlich günstiger geworden. Darauf reagieren jetzt auch Markenhersteller.

17.04.2026

Teure Schokolade: Gewinnsprung bei Lindt & Sprüngli
Genussmittel

Teure Schokolade: Gewinnsprung bei Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli hat die Preise für seine Schokolade kräftig angehoben – und so den Gewinn deutlich gesteigert. Wie Kunden auf die Preissteigerungen reagiert haben.

10.03.2026

Kakao-Krise in Westafrika lässt Schoko-Hasen schrumpfen
Süßes zu den Festtagen

Kakao-Krise in Westafrika lässt Schoko-Hasen schrumpfen

Die Rekordpreise bei der Schokolade spüren die Deutschen beim Ostereinkauf. Der Grund dafür liegt in Westafrika. Schoko-Fans müssen sich auf Bitteres gefasst machen.

11.04.2025

Tiramisu- und Dubai-Schokolade beflügeln Lindt & Sprüngli
Süßes

Tiramisu- und Dubai-Schokolade beflügeln Lindt & Sprüngli

Das Schweizer Traditionsunternehmen begründet seinen Erfolg mit immer neuen Kreationen. Bei einem Trend 2024 sind sie aber der Idee von anderen hinterhergelaufen, und das mit Erfolg.

04.03.2025

Lindt & Sprüngli: Schokolade wird teurer
Schokolade

Lindt & Sprüngli: Schokolade wird teurer

Es liegt an den Zutaten: Der Kakaopreis hat vor wenigen Wochen ein Allzeithoch erreicht - die höheren Kosten gibt der Schweizer Hersteller an die Verbraucher weiter.

14.01.2025