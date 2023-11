Hoffnung auf Zinssenkung treibt Dax an

Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA und auch in der Eurozone haben den Dax am Donnerstag zeitweise über die Marke von 16.200 Punkten getrieben. Unterstützung kam zudem von überraschend starken Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland. Die Jahresendrally ist wieder in Gang und das Rekordhoch rückt in Reichweite.