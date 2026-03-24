IAB-Prognose: Wenig Wachstum und größerer Fachkräftemangel

Nürnberg (dpa) - Die deutsche Wirtschaft, befeuert durch die milliardenschweren Fiskalpakete der Bundesregierung, wird im laufenden Jahr 2026 nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kaum vom Fleck kommen. Die Nürnberger Arbeitsmarkt- und Konjunkturexperten gehen von einem Wachstum in Höhe von 0,8 Prozent aus.

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Gegenwind komme vor allem von geopolitischen Risiken wie dem Krieg im Iran. Allein die Krise in Nahost lasse das Wachstum um 0,2 bis 0,3 Punkte geringer ausfallen. Negativ wirke auch die Demografie: Das Erwerbspersonenpotenzial, also die Personen, die grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sinkt erstmals um 40.000 auf 48,62 Millionen - der Fachkräftemangel wird durch den Renteneintritt der Babyboomer-Jahrgänge verschärft.

Die Zahl der Arbeitslosen werde im Jahresdurchschnitt um 40.000 steigen - der Anstieg werde jedoch nur in der ersten Jahreshälfte wirksam. In der zweiten Hälfte könne es zu einem leichten Rückgang kommen.