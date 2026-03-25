Ifo: Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der Wirtschaft

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März wegen des Iran-Kriegs deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 2,0 Punkte auf 86,4 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Der Rückgang ist damit in etwa wie von Analysten erwartet ausgefallen.