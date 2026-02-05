Soziales

Ifo-Umfrage unter 6300 Firmen: Note vier für Bundesregierung

In den Führungsetagen der Wirtschaft herrscht Enttäuschung über die Bundesregierung. Das Ifo-Institut dokumentiert in einer Umfrage, was anekdotisch aus den Unternehmen seit Monaten zu hören ist.

Beim Münchner Ifo-Institut werden die Überlegungen zur Sozialstaatsreform positiv gesehen. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Beim Münchner Ifo-Institut werden die Überlegungen zur Sozialstaatsreform positiv gesehen. (Symbolbild)

München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist allgemein unzufrieden mit der Bundesregierung. In einer Sonderumfrage des Ifo-Instituts gaben gut 6.300 Unternehmen der Koalition von Union und SPD im Schnitt die Schulnote vier (4,2). Die «Zensuren» für die einzelnen Politikfelder vom Arbeitsmarkt bis zum Sozialen fielen dabei durch die Bank schlecht aus, wie das Forschungsinstitut in München mitteilte. Den größten Unmut löst die Sozial- und Rentenpolitik aus, die mit der Durchschnittsnote 4,6 beurteilt wurde. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In keinem Feld gute Noten für die Koalition

«Die Unternehmen sehen derzeit kaum Fortschritte bei den zentralen wirtschaftspolitischen Themen», sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. «Das Urteil fällt entsprechend negativ aus.» Für Arbeitsmarkt-, Industrie- sowie die Energie- und Klimapolitik gab es laut Ifo im Schnitt Bewertungen um 4,1 bis 4,2. Minimal besser schnitten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Kabinett mit jeweils 4,0 in Finanz-, Infrastruktur- und Digitalisierungspolitik ab.

Alle Branchen ähnlich unzufrieden 

Auch zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen gibt es demnach kaum Unterschiede in der Benotung. «Insgesamt bewerten die Unternehmen die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung über die verschiedenen Politikfelder hinweg konsistent kritisch, ohne einzelne Bereiche deutlich hervorzuheben oder besonders stark abzustrafen», heißt es in dem Aufsatz, den Wohlrabe und seine Kollegen unter dem Titel «Versetzungsgefährdet?» publizierten.

Die Münchner Wirtschaftswissenschaftler befragen im Rahmen ihrer Konjunkturerhebungen monatlich mehrere tausend Unternehmen. Die Fragen nach den Schulnoten für die Bundesregierung waren ein Zusatz zur Januarumfrage und wurden laut Ifo von rund 6.300 Firmen beantwortet. 

Bürokratie und Vorschriften Quelle des Ärgers 

Abgesehen davon konnten die Teilnehmer in einem freien Text ihre jeweilige Einschätzung zum dringendsten wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf aufschreiben: An erster Stelle stand der Abbau von Bürokratie und Regulierung (40,4 Prozent), gefolgt von Reformen bei Steuern und Abgaben (37,1 Prozent). Laut Ifo beinhalteten die Antworten sowohl Steuersenkungen als auch eine Vereinfachung des Steuersystems.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ifo-Institut: Optimisten unter Firmen in der Minderheit
Ausblick auf 2026

Ifo-Institut: Optimisten unter Firmen in der Minderheit

In vielen deutschen Unternehmen ist die Stimmung schlecht. Laut Ifo-Institut übersteigt vor dem Jahreswechsel die Zahl der Pessimisten jene der Optimisten.

22.12.2025

Ifo-Geschäftsklima verbessert - Hoffnung auf Konjunkturplus
Stimmungsbarometer

Ifo-Geschäftsklima verbessert - Hoffnung auf Konjunkturplus

Die Stimmung in Unternehmen hat sich im Oktober stärker aufgehellt als erwartet. Grund sind vor allem die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate.

27.10.2025

Ifo-Institut: Firmen wollen Jobs streichen
Arbeitsmarkt

Ifo-Institut: Firmen wollen Jobs streichen

Vor allem in der Industrie ist die Lage schlecht. Ein anderer Sektor der Wirtschaft sorgt dagegen für eine minimale Entspannung.

30.01.2025

Ifo-Umfrage: Bürokratie treibt Unternehmen aus Deutschland
Abwanderung ins Ausland

Ifo-Umfrage: Bürokratie treibt Unternehmen aus Deutschland

Jede Bundesregierung der vergangenen Jahrzehnte wollte überflüssige Bürokratie bekämpfen und die Verwaltung effizienter machen. Der Effekt scheint der gegenteilige zu sein.

25.10.2024

Bildung

Ifo-Umfrage: Schlechtere Noten für die Schule

Mit der Qualität der Schulen in Deutschland sind einer aktuellen Umfrage zufolge immer weniger Bürger zufrieden. Vor allem den Lehrermangel sieht eine Mehrheit als großes Problem.

30.08.2023