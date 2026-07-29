Arbeitsmarkt

Ifo: Unternehmen bauen weniger Jobs ab

Experten beobachten eine leichte Stabilisierung am Arbeitsmarkt. In zwei Wirtschaftsbereichen sind die Aussichten aber nach wie vor sehr schlecht.

Das Ifo erwartet eine leichte Stabilisierung am Arbeitsmarkt. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Das Ifo erwartet eine leichte Stabilisierung am Arbeitsmarkt. (Symbolbild)

München (dpa) - Die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt sind nicht mehr ganz so düster. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Beschäftigungsbarometer stieg im Juli um 0,8 Punkte auf 93, wie die Wirtschaftsforscher mitteilen. «Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich etwas, bleibt aber in schwierigem Fahrwasser», sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. «Für eine Trendwende braucht es noch mehr wirtschaftliche Dynamik.»

Im April war das Beschäftigungsbarometer noch auf ein Mehrjahrestief gefallen. Derzeit liegt der Wert wieder auf einem relativ ähnlichen Niveau wie in weiten Teilen der vergangenen eineinhalb Jahre. 

Doch die Verbesserung gilt nicht für alle Bereiche der Wirtschaft. In der Industrie gab das Beschäftigungsbarometer weiter nach. Dort liegt der Anteil der Unternehmen, die Jobs abbauen wollen, um 18,5 Prozentpunkte höher als der Anteil der Unternehmen, die Jobs aufbauen wollen. Damit fällt der Saldo in diesem Bereich besonders schlecht aus.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Stellenabbau bleibe dort das bestimmende Thema, heißt es vom Ifo. «Nahezu alle Branchen planen mit weniger Personal. Eine positive Ausnahme sind die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen, die ihre Beschäftigung ausweiten wollen.»

Leichte Verbesserung im Handel

Auch im Handel sind die Aussichten mit einem Saldo von minus 15 Punkten schlecht. Hier hat sich das Beschäftigungsbarometer allerdings etwas verbessert. 

Auch bei den Dienstleistern ging es nach oben. Mit minus 2,6 Punkten ist der Saldo hier auch weit weniger negativ. «Auch hier besteht jedoch noch eine leichte Tendenz zum Stellenabbau», heißt es vom Ifo. «Besonders zurückhaltend sind die Unternehmen im Gastgewerbe. Einen Beschäftigungsaufbau planen dagegen die Rechts- und Steuerberatungen.»

Weitgehend unverändert ist die Lage am Bau. «Einstellungen und Entlassungen halten sich hier weiterhin weitgehend die Waage. Die Unternehmen wollen ihren Personalbestand somit in etwa konstant halten», heißt es vom Ifo - der Saldo liegt hier bei minus 1,1 Punkten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ifo: Unternehmen bauen vermehrt Stellen ab
Arbeitsmarkt

Ifo: Unternehmen bauen vermehrt Stellen ab

Vor allem in zwei Wirtschaftsbereichen sieht es schlecht aus.

26.06.2026

Ifo: Aussichten für den Arbeitsmarkt werden schlechter
Beschäftigungsbarometer

Ifo: Aussichten für den Arbeitsmarkt werden schlechter

Die Weltwirtschaft wächst trotz aller Unsicherheit, Deutschland hingegen stagniert. Viele Unternehmen wollen trotz Konjunkturpakets der Bundesregierung Stellen abbauen.

19.12.2025

Umfragen uneins zu Aussichten am Arbeitsmarkt
Beschäftigung

Umfragen uneins zu Aussichten am Arbeitsmarkt

Wie sind die Aussichten für die Beschäftigung in Deutschland? Während das Barometer des Ifo-Instituts schlecht ausfällt, sieht es beim IAB besser aus. Das könnte daran liegen, wer gefragt wurde.

26.11.2025

Jobabbau in der Industrie: Ifo erwartet mehr Arbeitslose
Arbeitsmarkt

Jobabbau in der Industrie: Ifo erwartet mehr Arbeitslose

Das Beschäftigungsbarometer der Münchner Wirtschaftsforscher ist auf den zweitschlechtesten Wert seit der Hochphase der Corona-Pandemie gefallen. Besonders schlecht ist die Lage in der Industrie.

27.03.2025

Ifo-Institut: Firmen wollen Jobs streichen
Arbeitsmarkt

Ifo-Institut: Firmen wollen Jobs streichen

Vor allem in der Industrie ist die Lage schlecht. Ein anderer Sektor der Wirtschaft sorgt dagegen für eine minimale Entspannung.

30.01.2025