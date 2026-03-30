Tarife steigen zum 1. April

IG BAU: 35 Jahre nach Einheit gleicher Lohn in Ost und West

Ab April verdienen Bauarbeiter in Ost und West erstmals gleich viel. Die IG BAU spricht 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung von einem historischen Schritt.

Auf den deutschen Baustellen gilt ab April ein bundesweit einheitliches Tarifgefüge. Foto: Georg Wendt/dpa
Auf den deutschen Baustellen gilt ab April ein bundesweit einheitliches Tarifgefüge.

Frankfurt/Main (dpa) - Gut 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gilt ab dem 1. April auf Baustellen in Ost- und Westdeutschland erstmals ein einheitlicher Lohn. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) steigen dann die Gehälter im Osten mit 5,3 Prozent noch einmal stärker als im Westen (plus 3,9 Prozent), um die über lange Jahre bestehende Lücke zu schließen.

Der Gewerkschafts-Vize Carsten Burckhardt bezeichnete den Vollzug der dritten Stufe des 2024 geschlossenen Tarifvertrags als historischen Schritt. «Mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gilt endlich: Ein Land – ein Lohn, ein Gehalt. Mit der vollständigen Angleichung der Einkommen in Ost und West wird eine jahrzehntelange Ungleichbehandlung beendet», erklärt er laut einer Mitteilung. Darauf habe man mit großer Hartnäckigkeit hingearbeitet, unter anderem mit einem knapp dreiwöchigen Streik.

Im Bauhauptgewerbe arbeiten deutschlandweit rund 920.000 Frauen und Männer, allein im Westen sind es deutlich mehr als 600.000. Der derzeitige Tarifvertrag läuft laut IG BAU am 31. März 2027 aus.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
In Ost und West: Mehr Frauen sind erwerbstätig
Zum Tag der Einheit

In Ost und West: Mehr Frauen sind erwerbstätig

35 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es immer noch deutliche Unterschiede in der Wirtschaftskraft der einzelnen Bundesländer. Statistisch lässt sich aber auch manche Angleichung feststellen.

01.10.2025

Arbeitsmarkt Ost und West: Gefühlte Benachteiligung
Löhne und Produktivität

Arbeitsmarkt Ost und West: Gefühlte Benachteiligung

Die Zahlen werden immer besser. Aber jahrelange Abwanderung junger Menschen im Osten und drohende Altersarmut haben sich tief in das kollektive Bewusstsein eingebrannt.

07.08.2024

Ungeliebter Streik am Bau endet mit Tarifeinigung
Gewerkschaften

Ungeliebter Streik am Bau endet mit Tarifeinigung

Nach geplatzter Schlichtung und zweieinhalb Wochen Warnstreiks einigen sich die Tarifpartner am Bau doch noch. Am Ende steht ein Kompromiss, der eine Gruppe schneller ans Ziel bringt.

29.05.2024

IG BAU erhöht Druck und droht mit Streik
Tarife

IG BAU erhöht Druck und droht mit Streik

Nach Lokführern, Busfahrern und Flugbegleitern drohen nun die Bauarbeiter mit Streik. Auch eine Schlichtung konnte den Tarifkonflikt bisher nicht entschärfen. Nur Bayern spielt eine Sonderrolle.

01.05.2024

Bau

Faeser fordert strengere Vergaberegeln am Bau

Die Spitzenkandidatin der SPD und die IG BAU kritisieren, dass manche Baufirmen Tarifverträge oder den Mindestlohn unterlaufen. Sie fordern eine strengere Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen. Das Wirtschaftsministerium verweist auf bestehende Regelungen.

29.06.2023