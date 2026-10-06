Konjunktur

Industrie-Auftragseingang sinkt überraschend deutlich

Die Industrie in Deutschland verzeichnet im August einen deutlichen Rückgang bei den Bestellungen. Was steckt hinter dem Abschwung?

Die deutschen Industriebetriebe verzeichnen einen überraschend deutlichen Auftragseingang. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Die deutschen Industriebetriebe verzeichnen einen überraschend deutlichen Auftragseingang. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Rückschlag für die deutsche Wirtschaft: Der Auftragseingang der deutschen Industriebetriebe ist im August überraschend deutlich eingebrochen. Die Bestellungen fielen zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 10,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang um ein Prozent gerechnet. Im Juli war der Auftragseingang im Monatsvergleich noch um leicht nach oben revidierte 3,2 Prozent gestiegen. 

Der Einbruch im August geht vorwiegend auf deutlich weniger Großaufträge für Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und Züge zurück. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August fast auf dem Niveau vom Juli.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auftragseingang für Industrie legt überraschend stark zu
Konjunktur

Auftragseingang für Industrie legt überraschend stark zu

In der deutschen Industrie hellen sich die Aussichten auf, auch dank der staatlichen Großaufträge für Rüstung. Ökonomen sehen Rückenwind für die Konjunktur. Ein Wermutstropfen bleibt aber.

04.09.2026

Konjunktur

Deutsche Industrie verzeichnet erstmals 2024 mehr Aufträge

Die deutsche Industrie bekommt im Juni überraschend deutlich mehr Aufträge. Experten sehen den Abwärtstrend aber noch nicht gebrochen.

06.08.2024

Konjunktur

Auftragseingang der deutschen Industrie gestiegen

Eine Überraschung für Experten: Zum Jahresende hat die deutsche Industrie mehr Aufträge erhalten als erwartet. Trotzdem ist der Anstieg kein Grund zur Freude.

06.02.2024

Konjunktur

Deutsche Industrie erhält erneut deutlich mehr Bestellungen

Analysten hatten für den Juni eigentlich mit einem Rückgang gerechnet. Doch zahlreiche Großbestellungen bescherten der Industrie mehr Aufträge.

04.08.2023

Konjunktur

Auftragseingang in der Industrie bricht ein

Die deutsche Industrie verzeichnet im März einen starken Rückgang der Aufträge. Es ist der größte Einbruch seit April 2020. Das Bundeswirtschaftsministerium zeigt sich dennoch zuversichtlich.

05.05.2023