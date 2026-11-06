Konjunktur

Industrieproduktion in Deutschland wächst überraschend

Trotz Dürre und der Folgen der Kriege im Iran und in der Ukraine legt die deutsche Industrie im September zu. Doch ein Blick auf die revidierten Vormonatszahlen trübt das Bild.

Industrieproduktion in Deutschland: Überraschend weiter gewachsen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Industrieproduktion in Deutschland: Überraschend weiter gewachsen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Überraschend ist die deutsche Industrie im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine weiter gewachsen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Allerdings wurde der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Das Wachstum lag im August bei 1 Prozent und nicht wie ursprünglich gemeldet bei 2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte die Fertigung im September um 0,4 Prozent zu. Hier hatten Experten etwas mehr erwartet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Industrieproduktion geht überraschend zurück
Konjunktur

Industrieproduktion geht überraschend zurück

Die deutsche Industrie produziert im Juli weniger als erwartet. Besonders die Autobranche trägt zum Rückgang bei.

07.09.2026

Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet
Konjunktur

Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet

Die Kennzahlen in der deutschen Industrie zeigen trotz der Verwerfungen durch den Iran-Krieg nach oben. Ökonomen sind uneins, ob dies bereits eine tragende Entwicklung ist.

07.07.2026

Deutsche Industrie bleibt überraschend auf Erholungskurs
Konjunktur

Deutsche Industrie bleibt überraschend auf Erholungskurs

Die Industrieproduktion steigt zum dritten Mal in Folge. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet – warum die Zahlen nun überraschen.

09.01.2026

Industrieproduktion schrumpft überraschend - Autobau schwach
Konjunktur

Industrieproduktion schrumpft überraschend - Autobau schwach

In das Schlussquartal ist die deutsche Industrie alles andere als gut gestartet. Damit dürfte auch der Jahresabschluss für die deutsche Wirtschaft insgesamt ernüchternd sein.

06.12.2024

Konjunktur

Deutsche Industrieproduktion sinkt überraschend

Die Herstellung schrumpft im Mai deutlich. Es ist das größte Minus seit Ende 2022. Ökonomen sehen darin schlechte Vorzeichen für die deutsche Konjunktur.

05.07.2024