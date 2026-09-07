Konjunktur

Industrieproduktion geht überraschend zurück

Die deutsche Industrie produziert im Juli weniger als erwartet. Besonders die Autobranche trägt zum Rückgang bei.

Zumindest eine Delle für die Industrieproduktion. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zumindest eine Delle für die Industrieproduktion. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Rückschlag für die deutsche Konjunktur: Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist im Juli wegen eines deutlichen Rückgangs in der Automobilindustrie überraschend gesunken. Die Gesamtproduktion sank im Juli im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Zudem wurde der Juni-Wert nach unten revidiert. Anders als noch im August berichtet, zog die Produktion im Juni doch nicht leicht an, sondern stagnierte auf dem Vormonatsniveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Fertigung im Juli um 1,6 Prozent zurück.

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