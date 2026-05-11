Kaffeepreise sinken erneut

Düsseldorf (dpa) - Kaffee wird etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken erneut die Preise ihrer Eigenmarken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Produkte kosten seit dieser Woche 10 bis 50 Cent weniger als bisher. Eine Kilo-Packung Bohnen liegt - je nach Sorte - zwischen 10,49 und 11,49 Euro. 500 Gramm gemahlener Röstkaffee sind ab 4,79 Euro erhältlich. Auch Pads und Kapseln werden billiger.

Betroffen sind Marken wie «Bellarom», «Barissimo» oder «Gut & Günstig». Der Discounter Lidl begründete den Schritt mit sinkenden Rohstoffpreisen. Die Handelsketten hatten die Preise bereits im März sowie im Oktober 2025 reduziert.

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Starker Preisanstieg wegen schlechter Ernten

Kaffee ist jedoch weiterhin deutlich teurer als 2023. Damals zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher für ein Kilo Eigenmarken-Bohnen weniger als acht Euro, gemahlener Röstkaffee kostete weniger als vier Euro.