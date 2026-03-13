Energiekrise

Keine Aussicht auf Entspannung: Ölpreise klettern weiter

Auf dem Ölmarkt zeichnet sich keine Entspannung ab, im Gegenteil: Irans neuer oberster Führer will die Straße von Hormus weiter als Druckmittel nutzen. Schnelle Hilfe durch die USA ist nicht in Sicht.

Ölpreise bleiben wegen des Iran-Kriegs unter Druck (Archivbild). Foto: -/Nasa/dpa
Ölpreise bleiben wegen des Iran-Kriegs unter Druck (Archivbild).

New York/London (dpa) - Drohungen aus dem Iran, kein verlässlicher Schutz, Angriffe auf den Ölsektor: Knapp zwei Wochen nach Beginn des Kriegs im Iran zeichnet sich an Ölmärkten keine Entspannung ab. Erneute Drohungen aus dem Iran befeuerten die Sorgen vor einer längeren Blockade der Straße von Hormus - und die Freigabe von Ölreserven der Internationalen Energieagentur (IEA) verpuffte an den Märkten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Ölpreise notierten kurz nach Mitternacht erneut höher: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai kostete knapp 102 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Seit Beginn des Kriegs bewegen sich die Preise auf dem höchsten Niveau seit fast vier Jahren.

Angriffe auf Energiesektor im Persischen Golf

Immer stärkere Angriffe der iranischen Streitkräfte gegen die Energiewirtschaft wichtiger Förderstaaten trieben die Preise an. Unter anderem wurden im Oman Treibstofftanks im Hafen von Salala angegriffen, mutmaßlich von iranischen Drohnen. Mit den Attacken will die Teheran die Kosten des Kriegs für die Angreifer in die Höhe treiben. 

Zudem geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Schifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn fast komplett zum Erliegen gebracht. Zudem gibt es Medienberichte, wonach der Iran die Meerenge teils vermint haben könnte.

Die etwa 55 Kilometer breite Straße von Hormus liegt zwischen dem Iran und dem Oman und gehört zu den wichtigsten Seerouten des internationalen Ölhandels. Laut IEA floss im vergangenen Jahr ein Viertel des weltweit verschifften Öls durch die Passage. Die IEA sprach mit Blick auf den Iran-Krieg von der «größten Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes».

USA können Öltanker noch nicht eskortieren

Für US-Präsident Donald Trump sind die gestiegenen Ölpreise ein wunder Punkt, denn steigende Benzinpreise kann der Republikaner auch mit Blick auf die wichtigen Zwischenwahlen im November gar nicht gebrauchen. Wiederholt drohte Trump deshalb dem Iran, falls Teheran passierende Schiffe angreifen oder die Meerenge verminen sollte. 

Zudem bot Trump Reedern an, sie zu versichern und zur Not von der Marine eskortieren zu lassen. Doch das sei derzeit gar nicht möglich, wie US-Energieminister Chris Wright einräumte. «Wir sind einfach noch nicht bereit», sagte er. Möglich sei das mit einigen Schiffen vielleicht Ende des Monats.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte dem Sender Sky News, er sei überzeugt, dass die US-Marine das so bald wie militärisch möglich machen werde - «vielleicht zusammen mit einer internationalen Koalition».

Freigegebene Ölreserven verpuffen an den Märkten

Die IEA hatte am Mittwoch bekanntgegeben, eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freizugeben. Insgesamt wollen die 32 Mitgliedsländer 400 Millionen Barrel Rohöl auf den Markt geben. Allerdings dürfte es dauern, bis die Hilfe ankommt. Die USA, die sich mit 172 Millionen Barrel beteiligen, wollen kommende Woche mit der Auslieferung beginnen. Bis alles ausgeliefert sei, könnten rund 120 Tage vergehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
IEA will wegen Iran-Krieg Rekordmenge Ölreserven freigeben
Rasanter Anstieg des Ölpreises

IEA will wegen Iran-Krieg Rekordmenge Ölreserven freigeben

In die Höhe schnellende Ölpreise, eine angespannte Versorgungslage in Asien: Um die Folgen des Iran-Kriegs abzufedern, greift die Internationale Energieagentur zu einem Krisenmittel - im Rekordumfang.

11.03.2026

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg
Eskalation im Nahen Osten

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg

Mehrere Schiffe nahe der Straße von Hormus sind unter Beschuss geraten. Der Iran droht, den Öltransport durch die Meerenge zu stoppen. Zugleich setzen Israel, der Iran und die USA ihre Angriffe fort.

11.03.2026

«Geschosse» treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus
Iran-Krieg

«Geschosse» treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus

Noch fahren einige Schiffe durch die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und den iranischen Küsten. Aber die Passage wird langsam unberechenbar.

11.03.2026

Weiter Turbulenzen am Ölmarkt - Ist der Anstieg zu bremsen?
Krieg im Nahen Osten

Weiter Turbulenzen am Ölmarkt - Ist der Anstieg zu bremsen?

Ölpreis auf Rekordkurs: Warum die blockierte Straße von Hormus den Weltmarkt aufmischt und die G7-Staaten jetzt über einen Reserve-Notfall diskutieren.

09.03.2026

Iran-Krieg lässt Aktienmarkt einknicken - Gold gefragt
Börsen unter Druck

Iran-Krieg lässt Aktienmarkt einknicken - Gold gefragt

Mit der Eskalation des Iran-Konflikts herrscht Unsicherheit an den Börsen. Während der Aktienindex Dax fällt, springen die Preise für Öl und Gas hoch. Viel hängt nun von der Dauer des Kriegs ab.

02.03.2026