Kerngesellschaft zieht Lufthansa-Konzern nach unten

Während die übrigen Konzern-Gesellschaften wie Swiss, Austrian, Eurowings, Brussels oder auch die Lufthansa Technik weitgehend im Plan liegen, laufen bei der Kerngesellschaft Kosten und Erlöse auseinander. Stiegen nach der überwundenen Corona-Krise die Ticketumsätze nahezu automatisch, sei inzwischen eine weitgehende Normalisierung im Markt angekommen, berichtet Airline-Chef Jens Ritter in einem internen Brandbrief.

Ritter schreibt weiter: «Wir erleben eine „Neue Realität“: keine Krise, sondern eine strukturelle Veränderung.» Soll heißen: Die vielen Touristen an Bord füllen die Flieger nicht das ganze Jahr über - die Geschäftsreisenden werden schmerzlich vermisst. «Mit unserem aktuellen System haben wir kaum Möglichkeiten, derartige saisonale Schwankungen auszugleichen», stellt Ritter fest.

Das Management hat zunächst ein hartes Sparprogramm bei der Kernmarke begonnen. Sachkosten werden pauschal um 20 Prozent gekürzt und in der Verwaltung ein genereller Stellenbesetzungsstopp verhängt. Alle nicht betriebsnotwendigen Projekte sollen verschoben, gekürzt oder gestoppt werden, um zum Jahresende vielleicht doch noch die schwarze Null zu erreichen. Das Erreichen der Gewinnschwelle sei «zunehmend anspruchsvoll», heißt es in der Pflichtmitteilung an die Börse vom Freitag.