Klingbeil berät mit internationalen Kollegen über Wachstum

Berlin (dpa) - Finanzminister Lars Klingbeil will mit internationalen Amtskollegen darüber beraten, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. «Alle müssen ihren Beitrag leisten, dass die massiven globalen Unsicherheiten abnehmen», erklärte der SPD-Chef vor Abreise zum Treffen der G20-Finanzminister in Asheville in den USA. Deswegen dränge er auf ein Ende des Iran-Kriegs und offene Seewege durch die Straße von Hormus. Handelskonflikte und Wettbewerbsverzerrungen seien «Gift für die wirtschaftliche Entwicklung weltweit», betonte Klingbeil.