Kunden kaufen wieder häufiger in Bioläden ein

Berlin (dpa) - Angesichts stabilerer Preise kaufen Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr ihre Lebensmittel wieder häufiger in Bio-Geschäften. Der Fachhandel rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzplus von mehr als vier Prozent, wie der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) mitteilte. «Immer mehr Kundinnen und Kunden finden wieder den Weg in die Bioläden», sagte BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel.