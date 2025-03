Lufthansa will Top-Airline werden - Mehr Luxus

München (dpa) - Mit neuen Flugzeugen und einem Luxus-Angebot für betuchte Passagiere will die Lufthansa ihren ramponierten Ruf wiederherstellen. Bis Ende 2027 will Kerngesellschaft Lufthansa Airlines 61 neue Maschinen in den Dienst stellen. Das ist nach Worten von Vorstandschef Jens Ritter die größte Flottenerneuerung in der Geschichte der bald 100 Jahre alten Fluggesellschaft. «Im Schnitt heißt das alle zwei Wochen ein neues Flugzeug.» Abgesehen davon gab die Lufthansa nach fünfjähriger Verspätung den offiziellen Startschuss für ihre neue Erste Klasse, in der für ganz betuchte Passagiere eine durch Seitenwände von Crew und übrigen Fluggästen abgetrennte Kabine mit Doppelbett buchbar ist. «Wir sind wieder auf den Weg, Europas Premium-Airline Nummer eins zu werden», sagte Ritter.