Mercedes will mit «schwäbischer Effizienz» in China bestehen

Shanghai (dpa) - Mercedes-Benz Chef Ola Källenius will den Autobauer in schwäbischer Manier durch den Umbruch auf dem chinesischen Automarkt lenken. «Was gerade passiert, ist eine Jahrhunderttransformation», sagte er während der Automesse in der chinesischen Metropole Shanghai. Diese werde hauptsächlich von Technologie getrieben - Digitalisierung, Null-Emissionen oder automatisiertem Fahren, sagte Källenius.