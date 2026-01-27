Spielwaren

Messe zeigt Spielzeug-Trends: Erwachsene, Kreativität, KI

KI-Rennautos, Star-Wars-Modelle und Teppichknüpfen: Die Spielwarenbranche zielt zunehmend auf Erwachsene. Neuheiten sollen deren Spielfieber und Kreativität schüren.

Sammelfiguren sind laut der Messe bei erwachsenen Fans beliebt. Foto: Daniel Karmann/dpa
Nürnberg (dpa) - Spielende Erwachsene, kreative Beschäftigung und Spielzeug mit Künstlicher Intelligenz - das sind auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg in diesem Jahr die großen Trends. Gerade Produkte, die die Sammellust, das Spielfieber und Nostalgie bei der kaufkräftigen Zielgruppe der Erwachsenen schürten, seien ein wichtiger Zukunftsmarkt, sagt der Experte Stefan Will zur Eröffnung der Fachmesse. 

Bis zum 31. Januar präsentieren dort rund 2.300 Aussteller aus fast 70 Ländern dem Fachpublikum ihre Neuheiten. In den USA und den fünf größten europäischen Märkten generieren die erwachsenen Spielzeugfans nach Angaben der Messe inzwischen fast ein Drittel der Umsätze. 

Von Sammelfiguren bis zum Plüschroboter

An Erwachsene richten sich auf der Messe unter anderem Fanartikel zu Harry Potter oder Star Trek, aufwendige Modelle zum Zusammenbauen aus den Star-Wars-Filmen oder das U-Boot aus dem berühmten Kriegsfilm sowie Sammelfiguren für Action- oder Fußballfans. 

Ein weiterer Trend sind laut Spielwarenmesse Produkte, die die kreative Beschäftigung von Erwachsenen und Kindern fördern. Dazu zählen Gemälde zum Weitermalen, eine kleine Töpferscheibe für zu Hause oder Sets zum Teppichknüpfen - ein Hobby, das auch Trend in den sozialen Medien ist. 

Ein Gegenpol dazu stellen KI-Spielzeuge dar: Kleine Plüschroboter erkennen Gesichter, Gesten und Objekte. Rennautos lassen sich mit Hilfe von KI tunen. Sogar einen humanoider Roboter kann man selbst zusammenbauen und programmieren.

