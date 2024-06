Nach Tesla-Anschlag noch kein Ende der Ermittlungen absehbar

Grünheide/Karlsruhe (dpa) - Drei Monate nach dem Anschlag auf die Stromversorgung von US-Elektroautobauer Tesla ist noch kein Ende der Ermittlungen absehbar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof der Deutschen Presse-Agentur.

Nach ihren Angaben besteht weiter der Anfangsverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungs­feindlichen Sabotage sowie der gemeinschaftlichen Brandstiftung. Zeitliche Prognosen zum Abschluss des Verfahrens seien nicht möglich.

Bisher unbekannte Täter hatten am 5. März Feuer an einem Strommast gelegt, der Teil der Stromversorgung des Tesla-Werks ist. Das führte zu einem Stromausfall. Die Autoproduktion von Tesla lag fast eine Woche lang auf Eis. Der Ausfall traf aber auch ein Edeka-Verteilzentrum, es kam zu Lieferproblemen in Berlin und Brandenburg mit frischer Ware.