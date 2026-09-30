Klima

Negative Pegelwerte - Rekordniedrigwasser des Rheins

Die schlagzeilenträchtigen Niedrigwasserstände der verkehrsreichsten Wasserstraße Europas im August sind noch weiter gesunken. Welche Folgen hat das für Schifffahrt und Natur?

Zu wenig Wasser: Bei Oestrich-Winkel im hessischen Rheingau liegen Sportboote auf dem Grund des Rheins. Foto: Thomas Frey/dpa
Zu wenig Wasser: Bei Oestrich-Winkel im hessischen Rheingau liegen Sportboote auf dem Grund des Rheins.

Bingen/Duisburg (dpa) - Das Rekordniedrigwasser des Rheins im August hat für viele Schlagzeilen gesorgt, auch in fernen Ländern. Doch nun gestaltet sich die Lage noch dramatischer. Beim Pegel Kaub in Rheinland-Pfalz - für Binnenschiffer besonders wichtig - sind die Werte kürzlich erstmals leicht in den negativen Bereich gesunken. Für die kommenden Tage sagt die zuständige Fachbehörde hier zwar positive, aber nur einstellige Zentimeterwerte voraus. Wobei ufernahe Rheinpegel nicht die tatsächliche Wassertiefe, sondern den Wasserstand an einem festgelegten Messpunkt anzeigen - die Fahrrinne ist tiefer. Auch in Köln wurde am Montag ein Rekordtiefstand verzeichnet. 

Was sagen Fachleute? 

Der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein in Bingen, Florian Krekel, erklärt, bereits am 5. August 2026 sei der bis dahin historisch niedrigste gemessene Pegelstand von 25 Zentimetern im Jahr 2018 bei Kaub erstmals unterboten worden. «Seitdem krebsen wir mit so niedrigen Wasserständen herum», ergänzt der Experte. Gegenwärtig sei vorerst weiter zu wenig Regen in Sicht, um den Rhein alsbald wieder deutlich steigen zu lassen. 

Das Pegelhaus in Kaub zeigt gegenwärtig gar keinen Wasserstand mehr an. Foto: Thomas Frey/dpa
Das Pegelhaus in Kaub zeigt gegenwärtig gar keinen Wasserstand mehr an.

«Wir bräuchten eigentlich für zwei Wochen kontinuierlichen Landregen, vor allem im Südwesten Deutschlands», sagt Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) in Duisburg. 

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Bei den Pegelständen in Köln ist laut Vorhersage der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in den kommenden Tagen nicht mit viel Bewegung zu rechnen. In Düsseldorf hingegen könnten die Werte bis Ende der Woche sogar noch auf minus 11 Zentimeter fallen – so wenig wie noch nie zuvor. 

Am Montagabend hat sich wegen des extrem niedrigen Pegelstands ein Frachtschiff im Düsseldorfer Hafen festgefahren. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Am Montagabend hat sich wegen des extrem niedrigen Pegelstands ein Frachtschiff im Düsseldorfer Hafen festgefahren.

Wann verbessert sich die Lage? 

«Im Moment speist sich der Rhein - grob gesagt - nur noch aus Kläranlagen, Gletschereis und ein bisschen Grundwasserzufluss», erläutert Krekel. Bei den Gletschern in den Alpen dürfte die «Abschmelzrate» aber bald zurückgehen mangels so starken Sonnenscheins wie in den vergangenen Monaten. Das Grundwasser regeneriere sich eher nicht in warmen und trockenen Zeiten mit Verdunstung und durstiger Vegetation. «September und Oktober sind die klassischen Niedrigwassermonate», fährt Krekel fort. Nicht zuletzt die Binnenschiffer warten daher sehnlich auf ergiebigen Herbstregen. 

Inwiefern leidet die Schifffahrt? 

Fabian Spieß, stellvertretender BDB-Geschäftsführer, sagt, auf dem besonders von Niedrigwasser betroffenen Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Mainz seien «nur noch vereinzelt Güterschiffe unterwegs». Im großen Rheineinzugsgebiet fehle es an ergiebigerem Regen. «Die Schifffahrt steht ihren Kunden als Dienstleister weiterhin zur Verfügung; es kann jedoch nur mit deutlich weniger Ladung gefahren werden», erklärt Spieß. Die Schifffahrt fahre, solange es sicher möglich sei. 

Die Pegellatte in Kaub in Rheinland-Pfalz zeigt nur noch wenige Zentimeter an. Foto: Thomas Frey/dpa
Die Pegellatte in Kaub in Rheinland-Pfalz zeigt nur noch wenige Zentimeter an.

Florian Krekel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Bingen ergänzt mit Blick auf den malerischen Rheinabschnitt zwischen St. Goar und Rüdesheim, die meisten Schiffe könnten hier bei einem Wasserstand von nur noch 1,50 oder gar 1,20 Meter in der Fahrrinne nicht mehr verkehren. 

Wieder zweigeteilter Rhein? 

Thomas Puls, Experte für Verkehr und Infrastruktur am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt, aus verkehrlicher Sicht sei der Unterschied zwischen der Lage im August und dem weiter gesunkenen Wasserstand weniger groß. «Mit Ausnahme weniger Spezialschiffe, die wohl noch mit stark reduzierter Ladung den Engpass passieren können, ist der Rhein de facto erneut zweigeteilt.» Der Mittel- und der Oberrhein samt Zuflüssen seien abermals von den wichtigen Häfen in Duisburg und Rotterdam abgeschnitten. 

Wie schwerwiegend sind die wirtschaftlichen Auswirkungen? 

Wichtige Logistikketten sind Puls zufolge weitgehend unterbrochen. Betroffen seien vor allem feste und flüssige Massengüter, da diese kaum auf die Schiene und eigentlich gar nicht auf die Straße ausweichen könnten. Besonders stark wirke sich die Situation auf Raffinerien, Chemieindustrie und Stahlwerke aus. Ein prominentes Beispiel sei das BASF-Werk in Ludwigshafen, das etwa die Hälfte seiner Vorprodukte per Binnenschiff beziehe. 

Der Pegelstand in Düsseldorf liegt unterhalb des Nullpunktes. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Der Pegelstand in Düsseldorf liegt unterhalb des Nullpunktes.

Bis die Folgen des Niedrigwassers die Verbraucher erreichen, dauert es laut Puls noch: «Unmittelbar betroffen wäre der Konsument von ausfallenden Containertransporten, aber diese sind noch am leichtesten auf andere Verkehrsträger umzusetzen.» Kraftstoffe wie Diesel würden im Rheingebiet viel per Binnenschiff transportiert. «Allerdings gilt auch hier, dass sich die Lage eigentlich nie richtig entspannt hatte, weshalb ich mit keinen sprunghaften Ausschlägen an der Zapfsäule im Rheingebiet rechne», fügt der Experte hinzu. 

Teile der jetzt ausfallenden Produktionen könnten nachgeholt werden, sagt Puls, «weshalb man die Effekte des diesjährigen Niedrigwassers noch nicht beziffern kann». 

Was gibt es für Möglichkeiten? 

Der BDB fordert eine Vertiefung der Fahrrinne um 20 Zentimeter. Diese ist zwischen St. Goar und Mainz seit vielen Jahren geplant. Das Projekt zieht sich weiter in die Länge. Zudem sollte sich laut dem Verband das Bundesverkehrsministerium fragen, welche Maßnahmen es gebe, um dauerhaft mehr Wasser im Flusssystem halten zu können. Überdies sei eine Intensivierung der Förderung von niedrigwasseroptimierten Schiffen nötig. 

Laut Beatrice Claus, Gewässerschutz-Referentin beim Umweltverband WWF, werden die Folgen der Klimakrise immer deutlicher spürbar, das «zeigen die wiederkehrenden Niedrigwasserrekorde wie jetzt am Rhein». Damit der Wasserspiegel nicht so tief sinke, müsse das Wasser in der Landschaft und in den Flüssen gehalten werden. Wälder, Moore, Feuchtgrünland und Flussauen dienten als Wasserspeicher und könnten Flüsse auch in Trockenzeiten versorgen.

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