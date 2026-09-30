Teure Autos, teure Reparaturen

Neue Typklassen in der Versicherung für MiIlionen Autofahrer

Bei teuren Autos kosten in aller Regel auch die Reparaturen mehr. Das spiegelt sich in den Typklassen wider. Sehr günstig sind historische Kleinwagen - die nur noch selten auf der Straße sind.

Ehedem günstig in der Anschaffung, und immer noch günstig in der Kfz-Versicherung: die BMW Isetta. Allerdings ist der einst «Knutschkugel» genannte Oldtimer heute kaum noch zu bekommen. (Illustration) Foto: Stefan Sauer/dpa
Ehedem günstig in der Anschaffung, und immer noch günstig in der Kfz-Versicherung: die BMW Isetta. Allerdings ist der einst «Knutschkugel» genannte Oldtimer heute kaum noch zu bekommen. (Illustration)

Berlin (dpa) - Die Versicherer haben für die Autos von 7,4 Millionen Menschen in Deutschland die Typklassen erhöht, in denen sich Unfallzahlen und Reparaturkosten widerspiegeln. Auf der anderen Seite werden die Typklassen aber auch für 5,1 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mitteilte. Zwei Beispiele: Der VW T7 Multivan 2.0 TDI wird in der Haftpflicht um zwei Klassen günstiger, der Citroen C5 1.2 um zwei Klassen teurer. 

Viel zu tun: Eine fünfstellige Zahl von Automodellen wird bewertet 

Das sind allerdings nur zwei von über 33.000 Automodellen, die in die Statistik einfließen. Denn die Versicherer nehmen alle Autotypen auf, die in Deutschland zugelassen sind, auch jahrzehntealte Oldtimer. 

Die Haftpflicht spiegelt dabei die Schäden wider, die Autofahrer bei Unfällen an anderer Leute Eigentum anrichten. In der Teilkasko sind zusätzlich Hagelschäden, Wildunfälle oder Diebstahl mitversichert. Selbstverschuldete Schäden am eigenen Auto deckt nur eine Vollkasko-Police. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Typklassen-System ist durchaus komplex: So gibt es 16 Typklassen in der Haftpflicht, nummeriert von 10 bis 25. In der Vollkasko sind es sogar 25 Typklassen (10-34). Für die große Mehrheit der Autobesitzerinnen und -besitzer ändert sich in diesem Jahr nichts: Gut zwei Drittel behalten die bisherigen Typklassen ihrer Autos. 

Hohe Reparaturkosten, hohe Typklasse in der Kasko-Versicherung

«Als Faustregel gilt: Je teurer ein Auto und dessen Ersatzteile sind, desto höher fällt meist die Kasko-Typklasse aus», sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Faustregel ist seit jeher, dass in der Anschaffung günstige Kleinwagen auch in den Kasko-Typklassen günstig sind. So ist der Renault Twingo in der niedrigsten Vollkasko-Typklasse zehn einsortiert, der Fiat Panda in elf. In der Vollkasko weit oben angesiedelt sind hingegen Porsche Panamera 4 E-Hybrid (30) und der Range Rover 3.0 TD (29). 

Besonders günstig eingestuft: «Knutschkugel» und «Ente» 

Am günstigsten in allen Versicherungsarten fahren jedoch die Besitzer historischer Kleinwagen. Sehr niedrige Typklassen in allen drei Arten der Kfz-Versicherung haben beispielsweise die in den 1950er Jahren als «Knutschkugel» bekannte BWM Isetta und die «Ente», der Citroen 2CV. 

Die Gründe haben die Statistiker des GDV nicht ermittelt. Von diesen historischen Automodellen sind nur noch wenige zugelassen - abgesehen davon werden sie mutmaßlich von ihren Besitzern liebevoll gepflegt und nur noch selten gefahren. 

Nicht nur das Auto spielt eine Rolle, auch das Alter des Fahrers

Die Typklasse ist einer der Faktoren bei der Berechnung der Kfz-Versicherungsbeiträge. Einfluss hat auch der Wohnort, der in Form der Regionalklasse Eingang in die Kfz-Versicherung findet. 

Eine große Rolle spielt aber auch das Alter der Besitzer: Alte Autofahrer ab Mitte sechzig verursachen ebenso wie sehr junge Menschen hinter dem Steuer erheblich mehr Unfälle als Menschen mittleren Alters. Daher sind die Versicherungsbeiträge in der Mitte des Lebens auch erheblich günstiger.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
In diesen Bezirken könnte die Kfz-Versicherung teurer werden
Versicherungs-Regionalklassen

In diesen Bezirken könnte die Kfz-Versicherung teurer werden

Regionalklassen spiegeln die Schadensbilanzen der Zulassungsbezirke wider und entscheiden mit über die Versicherungsbeiträge. Welche Bezirke sich gut geschlagen haben und wo es teurer werden könnte.

09.09.2026

Verivox: Autoversicherer haben 2025 erneut Preise erhöht
Teure Reparaturen

Verivox: Autoversicherer haben 2025 erneut Preise erhöht

Für viele Versicherer waren Autos 2023 und 2024 ein Verlustgeschäft, die Folge waren stramme Preiserhöhungen. 2025 haben viele Unternehmen ihren Kunden erneut höhere Rechnungen ins Haus geschickt.

15.02.2026

Kfz-Versicherung: Wo es bald teurer werden könnte
Haftpflicht und Kasko

Kfz-Versicherung: Wo es bald teurer werden könnte

Die Regionalklassen entscheiden mit über die Höhe der Kfz-Versicherung. Nun wurden sie auch für Baden-Württemberg neu berechnet. In diesen Zulassungsbezirken könnte es teurer werden - oder günstiger.

02.09.2025

Verivox: Preiserhöhungsrunde in der Kfz-Versicherung
Teuerung

Verivox: Preiserhöhungsrunde in der Kfz-Versicherung

Viele Versicherungen schreiben mit Kfz-Policen Defizite. Das hat Folgen für die Preise.

03.02.2025

Preise

Autoversicherung inzwischen erheblich teurer

Autobesitzer und -besitzerinnen müssen deutlich mehr Geld für die Kfz-Versicherung bezahlen als noch vor einem Jahr. Und die Kosten dürften noch weiter ansteigen.

23.07.2023