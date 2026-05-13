Autoindustrie

Neuer BMW-Chef tritt an: Nedeljkovic folgt auf Zipse

Milan Nedeljkovic übernimmt bei BMW das Steuer: Nach fast sieben Jahren geht Oliver Zipse, der den Konzern durch bewegte Zeiten führte. Grüße kommen auch von der Konkurrenz.

Milan Nedeljkovic übernimmt BMW in einer für die Automobilindustrie herausfordernden Zeit. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Milan Nedeljkovic übernimmt BMW in einer für die Automobilindustrie herausfordernden Zeit. (Archivbild)

München (dpa) - Ab Donnerstag haben die mehr als 150.000 BMW-Mitarbeiter weltweit einen neuen Chef. Um Mitternacht endet die fast siebenjährige Amtszeit von Oliver Zipse - und der bisherige Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic übernimmt den Chefposten. Der Wechsel erfolgt planmäßig und war schon Ende 2025 angekündigt worden. 

Bild

Zipse bedankte sich am Ende einer herausfordernden, von vielen globalen Krisen geprägten Amtszeit auf der Hauptversammlung des Konzerns. Aufsichtsratschef Nicolas Peter lobte: «Oliver Zipse hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in volatilen Zeiten strategisch auf Kurs gehalten.»

Und Zipse bekam sogar Grüße vom Premium-Rivalen aus Stuttgart: Mercedes-Chef Ola Källenius schrieb auf Instagram an den scheidenden Kollegen, er habe all die Jahre den fairen Wettbewerb und den guten Austausch mit Zipse und dessen Team sehr geschätzt - und wünschte: «Alles Gute für Deine Zukunft. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BMW verdient weniger - aber mehr als VW und Mercedes
Autoindustrie

BMW verdient weniger - aber mehr als VW und Mercedes

Die letzten Quartalszahlen des scheidenden BMW-Chefs Oliver Zipse sind erneut ein Gewinnrückgang. Zu den neuesten Zollankündigungen von US-Präsident Trump äußert Zipse Hoffnung.

06.05.2026

BMW mit kleinem Gewinnrückgang – besser als die Konkurrenz
Autoindustrie

BMW mit kleinem Gewinnrückgang – besser als die Konkurrenz

Während Mercedes und VW Gewinneinbrüche verdauen, bleibt BMW an der Spitze – und kommt ohne großes Jobabbauprogramm aus. Geht es so weiter?

12.03.2026

Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
Autoindustrie

Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

Der Münchner Autobauer bekommt einen neuen Chef. Wie oft in der Vergangenheit kommt er aus dem eigenen Haus.

09.12.2025

Nedeljković folgt auf Zipse an BMW-Spitze

09.12.2025

Personalien

BMW: Zipse bleibt Chef bis 2026

Oliver Zipse steht seit August 2019 an der Spitze von BMW - und das wird er drei weitere Jahre tun. Sein Vertrag wurde nun verlängert.

28.09.2023