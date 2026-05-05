Künstliche Intelligenz

Nutzung von KI in Unternehmen sprunghaft gestiegen

25 Prozent aller Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr auf Künstliche Intelligenz zurückgegriffen. In zwei Jahren hat sich dieser Anteil verfünffacht.

Die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschlands Betrieben ist sprunghaft gestiegen (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschlands Betrieben ist sprunghaft gestiegen (Symbolbild).

Nürnberg (dpa) - Die Nutzung generativer KI-Programme in deutschen Unternehmen ist in den vergangenen beiden Jahren sprunghaft gestiegen. 2023 hätten lediglich fünf Prozent der Betriebe solche Software - die etwa Texte oder Bilder generieren kann - genutzt, ergab eine Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 2025 habe dieser Anteil bereits bei 25 Prozent gelegen und sich damit verfünffacht. 

Weitere neun Prozent der Betriebe planten zudem, die Technologie in Zukunft einzusetzen. «Der rasante Zuwachs bei der Nutzung von generativer KI ist neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sicher auch auf die einfache und intuitive Steuerung mittels Chatbots zurückzuführen», sagte IAB-Forscher Martin Friedrich. 90 Prozent der Betriebe nutzten frei zugängliche Software, 16 Prozent griffen auf eingekaufte Lösungen zurück und trainierten diese mit eigenen Daten. Sechs Prozent entwickelten eigene Modelle.

Größere und jüngere Betriebe bei KI vorn

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In Betrieben mit 200 und mehr Beschäftigten nutzten der Untersuchung zufolge bereits 48 Prozent generative KI, bei Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten waren es 21 Prozent. Neu gegründete Betriebe nutzen KI häufiger als alteingesessene. «Jüngere Betriebe scheinen experimentierfreudiger beim Einsatz von KI zu sein, weil sie weniger starre Arbeits- und Produktionsprozesse aufweisen», sagte IAB-Forscher Christian Kagerl. 

Besonders stark ist die Nutzung etwa in der Kommunikationsbranche (59 Prozent) oder im Finanz- und Versicherungsbereich (50 Prozent). Im Bereich Unterricht und Erziehung liegt die Nutzungsquote Künstlicher Intelligenz immerhin noch bei 34 Prozent.

Die Studie beruht auf dem IAB-Betriebspanel, einer repräsentativen jährlichen Wiederholungsbefragung von rund 15.000 Betrieben aller Betriebsgrößen und Branchen.

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