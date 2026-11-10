Ölpreis fällt erstmals seit August unter 90 Dollar

New York/London (dpa) - Der Ölpreis ist mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar 89,92 US-Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent.

Grund dafür sind Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Diesmal kamen die Impulse dafür aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für «effektiv vorüber» erklärt. «Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer», sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, den Krieg zu beenden. Er steht nach der Pleite der Republikaner bei den Kongresswahlen unter Druck, den Krieg zu beenden.

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Benzinpreis unter zwei Euro

Mit fallenden Ölpreisen sinkt auch der Druck auf Autofahrer, die noch im September unter Rekordpreisen an den deutschen Tankstellen litten. Superbenzin der Sorte E10 kostet nach Angaben des ADAC seit einigen Tagen im bundesweiten Tagesschnitt wieder weniger als 2 Euro pro Liter. Gerade vormittags, wenn der Preis in der Regel niedriger ist, gibt es auch zahlreiche Angebote unter 1,90. Auch Diesel verbilligte sich, wenn auch weniger stark.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter E10 am Montag laut ADAC 1,991 Euro. Das war der niedrigste Wert seit dem 1. Juli. Ein Liter Diesel kostete 2,236 Euro. Die jüngsten Preisrückgänge dürften in diesen Preisen allerdings noch gar nicht vollständig enthalten sein. Aktuelle Zahlen des Spritpreisportals Tankerkönig deuteten am Dienstagvormittag zudem auf weiter sinkende Spritpreise hin.

Unklare Lage am Golf

Es ist jedoch noch unklar, ob die gemäßigtere Rhetorik zu greifbaren Fortschritten bei der Beendigung des von den USA und Israel ausgelösten Kriegs führen wird. Denn zum einen hat sich die politische Unsicherheit verschärft, nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu seine parlamentarische Mehrheit verloren hat. Stattdessen soll jetzt der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, eine Koalition bilden.