Paketbranche setzt zunehmend auf Elektro-Transporter

Bonn (dpa) - Der Logistiker DHL möchte die Anzahl seiner Elektrotransporter in Deutschland deutlich erhöhen. «Derzeit sind es etwa 32.400 und zum Jahresende sollen es rund 37.000 sein», sagte die für den Bereich Post & Paket Deutschland zuständige DHL-Vorständin Nikola Hagleitner der dpa in Bonn. Vor knapp zwei Jahren waren es nur rund 24.000 Stromer. «Mit unseren Investitionen in die Elektromobilität kommen wir beim Klimaschutz zügig voran», sagt Hagleitner. Man wolle Vorreiter bleiben.