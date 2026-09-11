Krieg im Iran

Portal: US-Diesel kostet erstmals 6 US-Dollar pro Gallone

In den USA kletterte der Preis für den Kraftstoff in den vergangenen Tagen immer weiter nach oben. Jetzt hat er eine neue Marke erreicht.

Der US-Preis für Diesel hat die 6-Dollar-Marke erreicht. (Archivfoto) Foto: Jenny Kane/AP/dpa
Der US-Preis für Diesel hat die 6-Dollar-Marke erreicht. (Archivfoto)

Washington (dpa) - Der landesweite Durchschnittspreis für Diesel ist in den USA nach Daten des Marktanalyseportals Gasbuddy auf die Rekordmarke von 6,00 US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter) geklettert. Damit sei Diesel so teuer wie nie zuvor. Umgerechnet sind das ungefähr 5,17 Euro. «Mit 6,00 Dollar pro Gallone ist Diesel jetzt etwa 2,30 Dollar teurer als vor einem Jahr, als der nationale Durchschnittspreis bei etwa 3,70 Dollar lag», teilte Gasbuddy mit.

Laut Automobilverband AAA kostete eine Gallone am Donnerstag (Ortszeit) im Durchschnitt 5,977 Dollar. Der Preis wird dort ein Mal pro Tag aktualisiert. Zuletzt sprach der Verband von einer deutlich steigenden Tendenz. So kletterte der Preis für eine Gallone Benzin um 13 Cent auf 4,277 US-Dollar. Im Vergleich: Vor einem Jahr lag der Durchschnittspreis bei 3,194 US-Dollar.

Knappes Angebot wegen Krieg in Nahost

Die jetzige Preisentwicklung liegt zum Großteil an der vertrackten Situation rund um die Straße von Hormus. Durch den Iran-Krieg und den gestörten Schiffsverkehr in der Meerenge gelangt kaum Rohöl auf den Weltmarkt, das knappe Angebot führt zu höheren Preisen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Am Donnerstag war der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im November erstmals seit Mai wieder auf 108 US-Dollar geklettert, nachdem der Krieg zwischen den USA und dem Iran zuletzt militärisch wieder eskaliert war.

Tanken in den USA im Vergleich zu Deutschland 

Im Vergleich zu Deutschland ist das Tanken in den USA immer noch günstig. Umgerechnet auf Liter und Euro liegt der aktuelle US-Benzinpreis bei etwa 97 Cent und Diesel bei circa 1,37 Euro. Nach ADAC-Angaben kostete die Sorte E10 im deutschen Mittel zuletzt 2,259 Euro pro Liter. Für Diesel mussten Autofahrer 2,321 Euro pro Liter zahlen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn
Krieg im Iran

US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA klettern die Spritpreise wegen des Kriegs im Iran deutlich. Dabei hatte es Präsident Trump seinen Wählern ganz anders versprochen.

29.04.2026

Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe
Spritpreise

Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe

Die Spritpreise in Hessen steigen: Laut ADAC-Auswertung sind die Preise für Diesel und E10 bereits am 4. März auch an den günstigsten Tankstellen teils deutlich über die 2-Euro-Marke geklettert.

07.03.2026

Spritpreise

Diesel springt am Morgen über die 2-Euro-Marke

04.03.2026

Auto

ADAC: Benzinpreis nähert sich dem Jahrestiefstand

Der Rohölpreis sinkt. Die Folgen werden auch an der Tankstelle sichtbar. Um welche Uhrzeit lohnt es sich besonders zu tanken?

06.12.2023

Kraftstoffe

Benzinpreis auf Jahreshoch

Die Verbraucher merken es an der Tankstelle: Super E10 ist in den vergangenen Wochen wieder teurer geworden. Wie sieht es bei Diesel aus?

12.04.2023