Preis für Brent-Rohöl steigt auf 108 Dollar

New York (dpa) - Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Ölsorte Brent hat am Donnerstag 108 US-Dollar erreicht und damit den höchsten Stand seit Mai. Erst am Vortag wurde die Marke von 100 Dollar überschritten. Hintergrund sind die gegenseitigen Angriffe der USA und des Irans rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormus.



Die Stimmung an den US-Börsen wurde dadurch belastet, sie knüpften an ihren bislang schwachen Wochenverlauf an. Unter den Anlegern hält sich die Sorge vor einer weiter steigenden Inflation und damit verbundenen Zinserhöhungen.