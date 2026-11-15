Süßes zur Weihnachtszeit

Preisvergleich: Schoko-Weihnachtsmänner teilweise günstiger

Wer im Supermarkt zu Schoko-Weihnachtsmännern oder Lebkuchen greift, zahlt bei den Eigenmarken dieses Jahr spürbar weniger als im Vorjahr. Bei Markenprodukten sieht das allerdings oft anders aus.

Weihnachtsmänner aus Schokolade sind günstiger. Aber nicht alle! (Symbolbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Weihnachtsmänner aus Schokolade sind günstiger. Aber nicht alle! (Symbolbild)

Düsseldorf (dpa) - Alle Jahre wieder sorgt das Süßwarenregal zur Weihnachtszeit für Frust. In den vergangenen Jahren kletterten die Preise für Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchenherzen oder Dominosteine stetig nach oben. Dieses Jahr ist es anders: Einige Weihnachtssüßwaren werden billiger, vor allem die Eigenmarken. Das zeigt eine Erhebung der Einkaufs-App MarkenDetektive für die Deutsche Presse-Agentur. 

Alle fünf ausgewerteten Eigenmarken-Produkte kosten 2026 weniger als im Vorjahr, im Schnitt 21,4 Prozent, in Einzelfällen bis zu 41 Prozent. Der Preis für die 110 Gramm schweren Schoko-Weihnachtsmänner der Eigenmarken sinkt von 1,69 auf 0,99 Euro. Auch Dominosteine, gefüllte Lebkuchenherzen und Schoko-Lebkuchen wurden günstiger.

Grundlage der Erhebung bilden die dominierenden Regalpreise von 16 Weihnachtsartikeln. Regional und in von Kaufleuten geführten Märkten können sie abweichen. Verglichen wurden die Preise bei den großen Lebensmittelhändlern Rewe, Edeka, Aldi und Lidl. Sonderangebote waren nicht Teil der Untersuchung. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Grund für die teilweise sinkenden Preise ist nach Angaben von Experten, dass sich die Lage auf dem Kakaomarkt entspannt hat und zuletzt wieder größere Mengen Kakao exportiert wurden.

Viele Marken-Weihnachtsmänner werden teurer 

Bei Markenprodukten bleiben die Preise für die untersuchten Weihnachtssüßigkeiten laut MarkenDetektive im Schnitt nahezu gleich. Einige Marken werden teurer, andere günstiger. 

Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Preis für den 90 Gramm schweren Milka-Weihnachtsmann von Milka von 2,99 auf 3,29 Euro. Das Pendant von Kinder-Schokolade wurde 30 Cent teurer, das von Duplo 10 Cent. Die Lindt-Weihnachtsmänner sind dieses Jahr hingegen billiger geworden. Die 70-Gramm-Variante kostet 3,49 Euro und ist damit 50 Cent günstiger als im Vorjahr. 

Der Packungspreis sagt allerdings wenig darüber aus, wie teuer ein Produkt tatsächlich ist. «Wer nur auf den Packungspreis schaut, übersieht die eigentlichen Unterschiede», sagt Patrick Sieber, Geschäftsführer von MarkenDetektive, «pro Kilo kostet ein Marken-Weihnachtsmann bis zu fünfeinhalbmal so viel wie die Eigenmarke». 

Viele Preise sind zwar gesunken, viele Produkte kosten aber im Vergleich immer noch deutlich mehr als im Jahr 2022. Der Schoko-Lolly einer Eigenmarke zum Beispiel wird 2026 rund ein Drittel günstiger als im Vorjahr und sinkt von 2,49 auf 1,69 Euro. Dennoch kostet er noch 42 Prozent mehr als 2022.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heißer Sommer, hohe Preise: weniger Lindt-Schokolade gekauft
Schokolade

Heißer Sommer, hohe Preise: weniger Lindt-Schokolade gekauft

Wegen hoher Preise und heißem Wetter greifen viele seltener zu Schokolade. Lindt & Sprüngli korrigiert deshalb die Umsatzprognose nach unten.

29.09.2026

Schoko-Produktion fürs Weihnachtsgeschäft im vollen Gang
Schokoladenwerk in Bochum

Schoko-Produktion fürs Weihnachtsgeschäft im vollen Gang

Wie entwickeln sich die Preise für Nikolaus, Weihnachtsmann und Co. in dieser Saison? Verbraucher griffen zuletzt wegen hoher Schokopreise weniger zu. In Bochum entstehen Schmuckstücke in Handarbeit.

25.09.2026

Schoko-Weihnachtsmänner kosten deutlich mehr als 2024
Süßes zum Fest

Schoko-Weihnachtsmänner kosten deutlich mehr als 2024

Schoko-Weihnachtsmänner, Dominosteine und Lebkuchenherzen versüßen die Adventszeit. Die Freude wird in diesem Jahr jedoch getrübt.

07.11.2025

Weniger Schoko-Weihnachtsmänner hergestellt als 2023
Weihnachtszeit

Weniger Schoko-Weihnachtsmänner hergestellt als 2023

Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner sind beliebt. Schon das zweite Jahr in Folge ist die Produktionsmenge in Deutschland jedoch rückläufig. Der Branchenverband nennt dafür mehrere Gründe.

29.11.2024

Ostern

240 Millionen Schoko-Osterhasen - Kritik an Preisen

Die Hersteller haben mehr produziert als 2023. Verbraucherschützer kritisieren: Die Schoko-Hasen seien teilweise mehr als doppelt so teuer wie eine normale Tafel. Die Branche verteidigt sich.

22.03.2024