Produktion von Sonnenstrom steuert auf Rekord zu

Berlin (dpa) - Der Anteil von Solarenergie an der Nettostromerzeugung in Deutschland steuert auf einen Rekord zu. Erstmals könnten innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 100 Terawattstunden Solarstrom erzeugt werden, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) in Berlin unter Berufung auf Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit.

Bereits zum 27. September lag der Wert demnach bei 90,2 Terawattstunden und damit über dem des Gesamtjahres 2025 mit 90 Terawattstunden. Zu den hohen Werten trugen nach Angaben des Verbands sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der weitere Ausbau der Photovoltaik bei. Vor 20 Jahren seien im gesamten Jahr dagegen nur 2,2 Terawattstunden produziert worden.

Der nahende Rekordwert sei ein Meilenstein für die Energiewende, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar. «Die Photovoltaik hat sich von einer Nischentechnologie zu einer tragenden Säule unserer Stromversorgung entwickelt. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft: durch günstigeren Strom, weniger Energieimporte und deutlich geringere Klimafolgeschäden.»

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Foto: Sina Schuldt/dpa Photovoltaik ist nach Kohle (Platz 2) und Windkraft (Platz 1) einer der wichtigsten Energieträger. (Symbolbild)

Erneuerbare Energiequellen wichtig für Stromerzeugung

Eine Strommenge von 100 Terawattstunden ist sehr viel. Eine Terawattstunde sind eine Milliarde Kilowattstunden, in Ziffern: 1.000.000.000. Zum Vergleich: In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 10,7 Terawattstunden Strom verbraucht. Haushalte in Deutschland haben oft einen Stromverbrauch von 2.000 bis 4.000 Kilowattstunden.