Solarstromproduktion übertrifft bereits jetzt Vorjahreswert

Berlin (dpa) - In Deutschland ist in diesem Jahr bereits Ende September mehr Solarstrom erzeugt worden als im gesamten vergangenen Jahr. Bis zum 27. September seien 90,2 Terawattstunden Solarstrom produziert worden und damit mehr als im Gesamtjahr 2025 mit 90,0 Terawattstunden, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) unter Berufung auf Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit. Der Verband erklärte den 27. September deshalb zum «Solar Day».



Zu dem Rekord trugen nach Angaben des Verbands sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der weitere Ausbau der Photovoltaik bei. Neue Anlagen entstünden auf Wohn- und Gewerbegebäuden sowie auf Freiflächen. Zugleich gewännen Batteriespeicher an Bedeutung. «Solarenergie ist längst keine Nischentechnologie mehr. Sie ist Bürgerenergie, Unternehmensenergie und eine tragende Säule unserer Stromversorgung», sagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.