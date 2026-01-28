Erneuerbare Energie

Regierung will Ausschreibung von Nordsee-Flächen verschieben

Die Bundesnetzagentur bietet regelmäßig Windkraftflächen an. An zwei Flächen gab es allerdings zuletzt kein Interesse. Anfang Juni sollen sie eigentlich erneut versteigert werden.

Bevor ein Energieunternehmen einen Windpark bauen kann, muss es sich in einer Ausschreibung gegen Mitbewerber durchsetzen - wenn es welche gibt. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Bevor ein Energieunternehmen einen Windpark bauen kann, muss es sich in einer Ausschreibung gegen Mitbewerber durchsetzen - wenn es welche gibt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die für dieses Jahr geplante Ausschreibung von zwei Nordsee-Windkraftflächen verschieben. Das Bundeskabinett habe einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein stellvertretender Regierungssprecher verwies auf Herausforderungen wie die verspätete Fertigstellung von Konverterplattformen. Diese werden nahe Windparks errichtet. Die Konverter wandeln Wechselstrom, den die Windräder erzeugen, für den verlustarmen Transport an Land zu Gleichstrom um. 

Die wiederholte Ausschreibung der Flächen N-10.1 und N-10.2 in der ausschließlichen Wirtschaftszone war laut Bundesnetzagentur im Juni dieses Jahres vorgesehen. Nach Informationen des Bundesverbands Windenergie Offshore (BWO) soll die Ausschreibung auf 2027 verschoben werden. 

Während der jüngsten Ausschreibung der zwei Flächen hat kein Unternehmen für diese geboten, wie im August vergangenen Jahres bekanntgeworden ist. Laut Branchenverbänden ist damit erstmals eine Versteigerung von solchen Flächen auf See in Deutschland fehlgeschlagen. 

Unmut über bestehendes Vergabeverfahren

Der BWO lobt die geplante Verschiebung. «Aus unserer Sicht wäre eine weitere Auktion der beiden Flächen nach den bisherigen Regeln sehr riskant gewesen», sagte der Leiter der Stabsstelle Politik und Kommunikation des BWO, Hans Sohn. 

Branchenverbände kritisieren schon länger das bestehende Ausschreibungsverfahren, weil es sich aus ihrer Sicht zu sehr nach finanziellen Kriterien richtet. Die Verbände fordern eine Überarbeitung. 

In der «Erklärung von Hamburg», die am Montag auf dem Nordsee-Gipfel in Hamburg beschlossen worden ist, hat die Bundesregierung sich bereiterklärt, auf eine Stabilisierung von Ausschreibungen hinzuarbeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vattenfall-Chefin Borg: Brauchen Signal, um zu investieren
Erneuerbare Energie

Vattenfall-Chefin Borg: Brauchen Signal, um zu investieren

Manche Windkraftflächen der Nordsee finden keinen Käufer. Aus Sicht der Chefin des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall, Anna Borg, ist das nicht überraschend. Risiken müssten neu verteilt werden.

26.01.2026

Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufer
Energie

Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufer

Verbänden zufolge handelt es sich um ein Novum. Wirtschaftsministerin Reiche reagiert.

06.08.2025

Rekord bei Windkraft-Ausschreibung
Erneuerbare Energien

Rekord bei Windkraft-Ausschreibung

Viele Firmen wollen Windparks bauen und beantragen dafür eine Förderung. Bei der jüngsten Ausschreibungsrunde gab es so viele Zuschläge wie noch nie, sagt der Wirtschaftsminister.

03.07.2024

Behörde versteigert Windpark-Rechte für drei Milliarden Euro
Energie

Behörde versteigert Windpark-Rechte für drei Milliarden Euro

Den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, Windräder auf dem Meer spielen dabei eine wichtige Rolle. Für die Rechte an Windparks werden Milliarden gezahlt.

21.06.2024

Umwelt

Ein teurer Tag für die Offshore-Windkraft

Es ist eine Premiere: Erstmals zahlen in Deutschland Konzerne für das Recht, Windparks in Nord- und Ostsee bauen zu dürfen. Der Erlös der Auktion soll den Stromkunden zu Gute kommen.

13.07.2023