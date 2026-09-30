Energie

Reiche weist Staatsunternehmen zu Gasspeicherung an

Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland sind vergleichsweise niedrig. Ministerin Reiche hatte gesagt, verschiedene Instrumente seien vorbereitet. Eines wird nun angewendet.

Wirtschaftsministerin Reiche: «Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario.» Foto: Fabian Sommer/dpa
Wirtschaftsministerin Reiche: «Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario.»

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reagiert auf die niedrigen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland. Reiche habe in Absprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entschieden, dass das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen werde, vermehrt Erdgas einzuspeichern, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Der zentrale Grund für diesen Schritt liege in den weiter andauernden geopolitischen Risiken. «Aus der Perspektive der Krisenvorsorge ist dieser Schritt ein wichtiger zusätzlicher Beitrag, um die Resilienz der deutschen Gasversorgung zu erhöhen.» Zuerst hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Ein Sprecher von Sefe bestätigte, dass das Unternehmen vom Wirtschaftsministerium die Anweisung erhalten habe, bis zum 15. Dezember acht Terawattstunden Gas zu beschaffen und einzuspeichern.

Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Reiche hatte vor drei Wochen die Handlungsfähigkeit der Regierung betont. «Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario», sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Die entsprechenden Instrumente seien vorbereitet. In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags hieß es Mitte September, nach aktuellem Erkenntnisstand sei eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Niedrige Füllstände: Grüne fordern Gas-Krisengipfel
Gasspeicher

Niedrige Füllstände: Grüne fordern Gas-Krisengipfel

Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind niedrig. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, zu wenig zu unternehmen.

28.08.2026

Reiche zu Gasspeichern: «Sorgen sind nicht angebracht»
Energie

Reiche zu Gasspeichern: «Sorgen sind nicht angebracht»

Der Füllstand der Gasspeicher liegt bei 35 Prozent. Warum Wirtschaftsministerin Katherina Reiche dennoch überzeugt ist, dass Deutschland gut durch den Winter kommt.

01.02.2026

Größter Gasspeicher fast leer: «Kein Anlass zur Sorge»
Gasversorgung

Größter Gasspeicher fast leer: «Kein Anlass zur Sorge»

In Deutschlands größtem Gasspeicher ist gerade nicht viel drin. Anders als noch 2022 sieht die Bundesregierung aber keinen Grund einzugreifen.

01.07.2025

Wirtschaftsministerin Reiche: Änderungen in Energiepolitik
Bundesregierung

Wirtschaftsministerin Reiche: Änderungen in Energiepolitik

Das Wirtschaftsministerium ist von den Grünen an die CDU gewechselt. Die neue Ministerin skizziert ihre Pläne.

12.05.2025

Neues Kabinett

Reiche soll Bundeswirtschaftsministerin werden

28.04.2025