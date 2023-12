Ritter Sport: «Turbulentes Jahr» und leichtes Wachstum

Auch 2024 werde kein ruhiges Jahr, sagte der Geschäftsführer mit Blick auf die Kakao- und Zuckerpreise, bei denen eine Entspannung bislang nicht zu erkennen sei. Auch der Klimawandel bereite ihm Sorge, da dieser enorme Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben werde. «Ob wir es wollen oder nicht», sagte Ronken. «Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass die Natur nicht mehr so ist wie früher und es mehr Wetterkapriolen geben wird.» So werde man sich in Zukunft zum Beispiel mehr mit der Verfügbarkeit von Kakao oder anderen Zutaten beschäftigen müssen.

Der nach Deutschland größte Absatzmarkt werde auch 2023 Russland sein, der dortige Umsatz sei aber leicht rückläufig. «Wir versuchen weiter, uns im internationalen Geschäft Alternativen zu suchen und damit die Bedeutung des russischen Marktes für unser Geschäft wie Lieferkette zu verringern», sagte Ronken. Das während der Corona-Pandemie gestartete China-Geschäft ziehe ein bisschen an, wenn auch noch «auf kleiner Flamme». Ansonsten habe der Schokoladenhersteller große Ambitionen in den USA, doch dafür müsse erst noch der Boden bereitet werden.

Ritter Sport war nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 stark dafür in die Kritik geraten, weiter Schokolade nach Russland zu liefern. Das Unternehmen hatte den Schritt unter anderem mit Auswirkungen für die Produktion begründet, wovon letztlich auch die Kakaobauern in Westafrika, Mittel- und Südamerika betroffen wären. Das Unternehmen beschloss, nicht mehr in den russischen Markt zu investieren, Werbung zu stoppen und den Gewinn aus Russland an humanitäre Hilfsorganisationen zu spenden.