Waffenbranche

Rüstungszulieferer Vincorion ist bald an der Börse

Früher fristete Vincorion als Jenoptik-Tochter ein Nischendasein, nach einem Verkauf an Investoren und dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich das Blatt gewendet. Nun geht es rauf aufs Börsenparkett.

Vincorion-Chef Kajetan von Mentzingen in einer Produktionshalle seines Unternehmens. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Vincorion-Chef Kajetan von Mentzingen in einer Produktionshalle seines Unternehmens. (Archivbild)

Wedel (dpa) - Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion steht kurz bevor. Das Unternehmen gab in Wedel bekannt, dass die Anteilsscheine erstmals am kommenden Freitag (20. März) an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Vorab wurde der Preis einer Aktie auf 17 Euro festgelegt, wodurch sich der Wert der Firma zunächst auf 850 Millionen Euro beläuft.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vincorion hat rund 900 Beschäftigte, neben dem Firmensitz in Wedel bei Hamburg hat sie große Standorte im bayerischen Altenstadt und in Essen (NRW). 2025 kam die Vincorion auf einen Umsatz von 240 Millionen Euro, zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht. Der Gesamtauftragsbestand lag zum Jahreswechsel bei rund 1,1 Milliarden Euro.

Investoren hatten ein feines Näschen

Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik, dann übernahmen britische Investoren namens Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, denn in den Jahren danach ging die Nachfrage nach Rüstungsgütern wegen des Ukraine-Krieges steil nach oben. Nun machen sie Kasse, ihre Investition dürfte sich gelohnt haben. Star Capital bleibt zunächst Hauptaktionär. Andere Investoren haben zugesichert, sich von dem Aktienpaket, das Star Capital abgibt, große Scheiben abzuschneiden und dadurch zu Ankeraktionären zu werden. 

Firmenchef Kajetan von Mentzingen sieht den Börsengang als Meilenstein für sein Unternehmen. «Dieser Schritt ermöglicht es uns, weiterhin zuverlässige Energie- und Mechatroniklösungen für führende Verteidigungsplattformen sowie innovative Luftfahrtsysteme zu entwickeln und herzustellen.»

Vincorion stellt Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her, zu den Kunden gehören die Panzerbauer Rheinmetall, KNDS und andere große Konzerne. Die Komponenten von Vincorion sind etwa in den Flugabwehrsystemen Patriot und Iris-T sowie im Kampfpanzer Leopard verbaut. Vincorion ist ein Kunstname aus dem lateinischen Wort «vincere» (siegen) und dem Sternbild Orion.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rüstungszulieferer Vincorion strebt an die Börse
Waffenbranche

Rüstungszulieferer Vincorion strebt an die Börse

Die Waffenschmiede Rheinmetall ist längst an der Börse, die Sensorenfirma Hensoldt und der Getriebefabrikant Renk sind es auch. Bald wird die Liste börsennotierter deutscher Rüstungsfirmen länger.

06.03.2026

Klarna-Investoren wollen mit Börsengang Kasse machen
Bezahldienst

Klarna-Investoren wollen mit Börsengang Kasse machen

Klarna wurde erfolgreich mit dem Angebot, Käufe später zu bezahlen oder in Raten abzustottern. Nun steht der Börsengang in den USA an, von dem vor allem die Investoren profitieren.

02.09.2025

Conti: Aumovio-Börsengang am 18. September
Autozulieferer

Conti: Aumovio-Börsengang am 18. September

Reifengeschäft top, Autoteile im Wandel: Die vor der Abspaltung stehende Sparte Aumovio legt vor dem Gang aufs Börsenparkett ein besseres Ergebnis vor.

05.08.2025

Börsengang von Stada naht: «Interesse von Investoren groß»
Arzneihersteller

Börsengang von Stada naht: «Interesse von Investoren groß»

Der Arzneihersteller, bekannt für Erkältungsmittel, will im April an die Börse und dabei Milliarden einnehmen. Stada-Chef Goldschmidt kann gute Zahlen für 2024 vorweisen, sieht aber eine Hürde.

07.03.2025

US-Aktienmarkt

Birkenstock rutscht auf New Yorker Börsenparkett aus

Birkenstock hat Anleger mit seinem US-Börsengang auf dem falschen Fuß erwischt. Sie fanden das Papier zu teuer und drückten den Kurs sogar unter den Ausgabepreis. Der Sandalen-Hersteller ist aber nicht das erste Unternehmen, dem so etwas passiert.

12.10.2023