Bild
Lebensmittel

Salatgurken verteuern sich drastisch

Die Preise für Salatgurken schießen innerhalb eines Monats um mehr als 40 Prozent in die Höhe. Auch andere Gemüsesorten sind teurer geworden. Eine Expertin erklärt, warum.

Salatgurken gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Salatgurken gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland. (Symbolbild)

Bonn (dpa) - Für Salatgurken müssen Verbraucher in Deutschland derzeit besonders tief in die Tasche greifen. Ein knappes Angebot aus wichtigen Anbaugebieten in Südspanien und den Niederlanden hat die Preise bei Supermärkten und Discountern stark nach oben getrieben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ursache sind die winterlichen Witterungsverhältnisse, sagt Gabriele Held, Marktexpertin der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). In Spanien folgte nach einem langen, warmen Spätsommer ein heftiger Temperatursturz. Dadurch seien die Kulturen geschwächt worden. «Bei Nachttemperaturen von weniger als 10 Grad wachsen Gurken nicht gut», so Held. In den unbeheizten Produktionsanlagen entwickelten sich die Pflanzen nur sehr langsam. Auch das Angebot aus den Niederlanden ist begrenzt.

Im Dezember waren Salatgurken laut Statistischem Bundesamt hierzulande 43 Prozent teurer als im Vormonat. Gegenüber dem Oktober stiegen die Preise sogar um gut 80 Prozent. Laut AMI verteuert das kalte Wetter auch anderes Fruchtgemüse wie Tomaten, Paprika und Zucchini, weil die Erntemengen kleiner ausfallen. In deutschen Geschäften ist deshalb vor allem der Anteil an Premiumware gering. Wegen des knappen Angebots haben Händler die Ware zuletzt deutlich seltener beworben.

Der Höhepunkt der Preisentwicklung dürfte nach Einschätzung der Experten jedoch überschritten sein. Verbraucherinnen und Verbraucher hätten angesichts der gestiegenen Preise weniger Gurken und Paprika gekauft, sagt Held. Mittelfristig dürfte das Gemüse daher wieder günstiger werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gemüse und Obst teurer – Inflation schwächt sich ab
Konjunktur

Gemüse und Obst teurer – Inflation schwächt sich ab

Im Dezember ist die Inflationsrate im Südwesten gefallen. Dennoch müssen Haushalte für frisches Obst und Gemüse tiefer in die Tasche greifen.

07.01.2026

Verbraucher kaufen wegen teurer Lebensmittel anders ein
Inflationsrate

Verbraucher kaufen wegen teurer Lebensmittel anders ein

Kaffee, Schokolade, Obst - steigende Preise für Lebensmittel haben die Teuerung in Deutschland auf 2,2 Prozent getrieben. Wie reagieren die Menschen hierzulande auf die anziehende Inflation?

12.09.2025

Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer
Verbraucherpreise

Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer

Lebensmittel sind teurer, Energie ist günstiger als ein Jahr zuvor. Doch warum spüren viele Menschen trotzdem wenig Entlastung? Was hinter der aktuellen Inflationsrate steckt.

29.08.2025

Preise für Paprika, Beeren und Gurken schießen in die Höhe
Verbraucherpreise

Preise für Paprika, Beeren und Gurken schießen in die Höhe

Kunden spüren es beim Einkaufen: Einige Lebensmittel sind deutlich teurer als vor einem Jahr. Nicht nur Gemüse ist betroffen. Die Preissteigerungen liegen bei bis zu 35 Prozent.

11.04.2025

Preisentwicklung

Inflation in Hessen wieder gestiegen

29.06.2023