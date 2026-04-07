Geschäftsbericht

Samsung prognostiziert historischen Rekordgewinn

Der südkoreanische Elektronikriese hat im ersten Quartal mehr Gewinn eingefahren als im gesamten letzten Jahr. Samsung profitiert dabei vom anhaltenden KI-Boom.

Samsung Electronics hat einen historischen Rekordgewinn für das erste Quartal 2026 prognostiziert. (Archivbild) Foto: -/YNA/dpa
Samsung Electronics hat einen historischen Rekordgewinn für das erste Quartal 2026 prognostiziert. (Archivbild)

Seoul (dpa) - Samsung Electronics sagt im Zuge des anhaltenden KI-Booms einen historischen Rekordgewinn voraus. So erwartet der südkoreanische Elektronikriese in seinem aktuellen Geschäftsbericht für das erste Jahresquartal ein Betriebsgewinn von 57,2 Billionen Won (umgerechnet knapp 32,3 Milliarden Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Verachtfachung des Gewinns - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Geschäftsquartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won. 

Samsungs Zahlen für den Zeitraum Januar bis März haben selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage liegt der erwartete Betriebsgewinn im Schnitt um 36,7 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen. Die Märkte in Südkorea reagierten positiv auf Samsungs Geschäftsbericht: Am Morgen stieg der Leitindex Kospi um knapp 2,4 Prozent an.

Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fußt laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips. 

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Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Ende des Monats.

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